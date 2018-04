En segundo plano

En la capilla de Santa Marta, donde el Papa celebra misa todos los días, hay un sillón junto a una columna en el que nadie se sienta. Está tapizado en verde pálido y es un poco más elegante que los demás asientos. Queda cerca de la sacristía pero no está en primera fila; al contrario, aguarda en un discreto segundo plano que suele pasar inadvertido durante la ceremonia. Hasta que termina. Entonces se retiran todos los celebrantes y el maestro de ceremonias pide a los fieles -muchos de ellos, de alguna parroquia romana- que permanezcan sentados durante un momento. A los pocos minutos, sin pompa ni acompañantes ni redobles de tambor, el Papa deja la sacristía y se dirige hacia ese sillón, se sienta, se queda en silencio y reza sin prisa. Son apenas unos minutos en los que, sin calcularlo, tuve al Papa ayer a dos metros. No pude evitar mirarlo de reojo, intentando descubrir el truco del mago, poco antes de que nos saludara personalmente. Quería encontrar el interruptor que hace de ese tranquilo 'ochentón' el tormento de algunos, la ilusión de otros y una fuerza capaz de centrar la atención de fieles y enemigos hasta la médula. No lo hallé. Solo vi a un hombre pausado capaz de mirar al sagrario como a un bote salvavidas; de asombrarse todavía mientras una familia le explicaba que eran siete, un matrimonio le dejaba los dibujos de los nietos o la arriba firmante le contaba que había estado en el cónclave y había explicado a los lectores de LAS PROVINCIAS cómo se gestaba la «leyenda Bergoglio». Viéndole rezar sin prisa, como si no existiera la impaciencia de todos los que estábamos allí conteniendo la respiración, entendí a ese señor de blanco que cogió al pequeño Emmanuel el otro día y lo abrazó como un abuelo. Ocurrió en una parroquia de la periferia romana. El crío, roto de dolor por haber perdido a su padre, le preguntó al Papa si habría ido al cielo siendo ateo. El Papa no lo aclaró -eso lo decide Dios, dijo- pero hizo que el niño se sintiera orgulloso de su padre por haberle bautizado a pesar de su increencia. Así me pareció él. Humano, limitado, falible e inadvertido en ese sillón junto a la columna. Allí no había truco ni gestos para la galería. O quizás solo estaba el más importante de todos. Mientras le observaba pensé que el Papa no necesitaba sentarse a rezar allí. Puede hacerlo donde quiera y cuando quiera. Si lo hace, si se sienta con nosotros desde la décima fila, es para enseñar que el importante no es él. Incluso aunque a su ego no le importe la confusión. Ni al de los que ahora presumimos de tener una foto con Francisco. El Papa, en ese plano secundario, desviaba la mirada, como lo hizo consolando al pequeño huérfano. Como lo hizo el padre ateo de Emmanuel. Aun con dudas o sin fe lo había bautizado. Un gesto que invita al hijo a mirar más allá de sus propias convicciones. A quedar en un segundo plano por alguien más grande que él.