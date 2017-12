mira quién indulta

Personalmente preferiría ver a Miquel Iceta bailando a ritmo de 'La La Land' antes que presidiendo la Generalitat. No es que me parezca incompatible que un danzarín llegue al Palau ni que vea con ojeriza la imagen frívola de un político. Todo eso me parece irrelevante. Es más, entre la insoportable gravedad de Albiol y el ritmo bobalicón y pegadizo de Iceta, me quedo con éste último. Iceta es a Albiol lo que la canción del verano al estreno de la temporada de ópera. Populachero y universal, capaz de captar a tirios y troyanos en un momento lúdico y feliz. Sin pretensiones. No pasará a la historia pero, en adelante, seremos incapaces de escuchar 'Don't stop me now' sin ver esas gafitas bajo una calvicie indisimulada moviéndose al ritmo de Queen.

Lo que realmente me motiva es la convicción de que Iceta es más de fiar en el baile que en el gobierno. Le tengo tanta fe en las artes musicales que prefiero asistir a su estrellato en la próxima edición de 'Mira quién baila' (¡qué fichaje, Mainat, qué fichaje!) en lugar de verle asomado al balcón de la Plaza Sant Jaume.

En el primero no sale de su estilo, ideal para mimetizarse con las señoras de chaqueta de perlé en verbena estival: brazos ligeramente flexionados, codos pegados a las costillas que se abren y cierran cual gallina clueca al ritmo de la música y suben y bajan a paso marcial en cuanto se anima, para terminar la serie con un puño en alto o una palmada al aire. Y mientras tanto, pasito p'alante, pasito p'atrás, María. Inconfundible. Es una versión 3.0 de la pauta de Rajoy a ritmo de Raphael en su gran noche. (La noche de Raphael, no la de Mariano). Rajoy es la señora Fina al comienzo de la verbena, cuando aún no se ha desmelenado; con el pelo recién peinado en la peluquería y solo una chispita de anís en la tila. Luego vendrán los dos o tres chupitos de cazalla, un amigo del nieto marchoso y adulador y saldrá la ye-yé que lleva dentro en cuanto la orquesta toque el Black is black. El momento Iceta. Sin lugar a dudas.

En cambio en cuestiones de gobierno, es menos previsible. La última ha sido proponer el indulto para los sediciosos del Govern. Todo con tal de asegurarse el triunfo en las elecciones. Por eso lo prefiero en el swing. Él nunca traicionaría su alma festiva ni el ritmo que le corre por las venas y por las caderas en cuanto suena Freddy Mercury. Ahí es auténtico, es él, se deja llevar. Sin embargo, en la propuesta de indulto es la estrategia de escuadra y cartabón la que le impulsa. No sabemos a qué estaría dispuesto. Y lo malo no es pensar que su límite podría estar lejos sino el hecho de no saber. Si eso lo hace ahora que aún no se ve sometido a la presión del poder, qué no hará cuando llegue, si llega. Así pues esperemos que descubra su vocación artística aunque sea tarde y nos siga deleitando con su contoneo sexy y no con su vaivén político. Más vale que nos quite el hipo que el 'sentío'.