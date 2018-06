GOBIERNO AL MILÍMETRO Si el Ejecutivo de Zapatero se presentó con una estrategia de márquetin, el de Sánchez parece diseñado con escuadra y cartabón MARÍA JOSÉ POU Viernes, 8 junio 2018, 14:46

No es frecuente que un dirigente se rodee de quienes pueden hacerle sombra. Por lo general, se tiende a evitar que los subalternos sean mejores que uno, bien por inseguridad, bien por pura soberbia. Solo los inteligentes, los hábiles o los mejores estrategas buscan que sus segundos sean excepcionales. La razón es evidente: si el equipo es sublime, cuanto mejor lo haga, más triunfos se podrá anotar quien lo preside. Solo el necio es capaz de buscar a torpes que lo dejen a él por brillante. El torpe terminará por hacer torpezas y hundir al jefe con ellas.

Por eso la verdadera sorpresa de estos días no ha sido ver a un amigo, como Màxim Huerta, en el Ministerio de Cultura. Eso fue un disgusto del que aún no me he repuesto ni creo que pueda perdonarle. Lo realmente asombroso ha sido que Pedro Sánchez, en el que nunca he confiado, se haya mostrado capaz de constituir un gobierno solvente de profesionales preparados, indiscutidos y excelentes. Con sus excepciones que, haberlas, haylas.

Dicen que el núcleo duro del gobierno ha estado diseñado por algún asesor experto y que no ha sido fruto de un sprint final entre la moción de censura y la rueda de prensa de Sánchez. Es difícil creer que algunos nombres hayan aceptado en media hora una propuesta de este tipo. Meses, y hay quien habla de años, para lograrlo.

Tampoco puede olvidarse que Sánchez hace ojitos a Andalucía con la ministra de Hacienda; a Valencia, con Ábalos y Montón o a la Cataluña no nacionalista, con Borrell. Si el gobierno de Zapatero se presentó con una gran estrategia de márquetin con aquello de ZP y los chicos de la ceja, el de Sánchez parece diseñado con escuadra y cartabón, también por especialistas de venta, sabiendo a qué público quieren llegar y cómo se le convence. Por un lado, están los universitarios que se tiraron en brazos de Podemos porque no encontraban quienes reclamaran un mundo más habitable, inversión en formación y ciencia, e igualdad; por otro, los catalanes no independentistas que buscaron a Ciudadanos pero están incómodos con sus carantoñas a la derecha, y, por último, quienes votan al PP tapándose la nariz porque quieren mejoras económicas pero preferirían otro talante. A todos necesita conquistar Pedro Sánchez si quiere remontar para las próximas elecciones. En el fondo, ese es el objetivo, aunque lo edulcoren con un magnífico lanzamiento que para sí quisiera Jurassic Park. El verdadero interés, ahora, no está en los nombres del Gobierno, sino en el del artífice del lanzamiento del «iphone minister». Es el Steve Jobs de la política española. Una buena puesta en escena; un suspense mantenido con goteo de nombres dejados caer según su peso específico y unas cuantas voces coreando el resumen-mantra de un gobierno paritario y de cualificación fuera de dudas. El milagro del aplauso global. Son los MAPS, Ministros, Aunque Sobradamente Preparados. El más valioso, quien los eligió.