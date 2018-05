El despecho es mal compañero. Ser el nuevo ligue, la nueva empresa o la nueva peluquería preferida solo por despecho de los anteriores es un mal comienzo. Se mire por donde se mire. Es una elección que se hace mirando por el retrovisor y eso solo anuncia desastre o, por lo menos, cierta decepción. El caso más claro es el de la nueva pareja escogida deprisa y corriendo para fastidiar a la anterior. Nadie se merece ese papel de segundón ni esa conversión en hombre o mujer escoba. Para barrer, para atizar al otro o para salir volando. No importa. La cuestión es que no se está poniendo la mirada en esa persona sino en la cara que pondrá la otra. No es justo. Y además invita a la reconciliación espoleada por los extras que pululan en el nuevo escenario. Lo mismo sucede con el cambio de empresa por puro fastidio y no por interés en otros planes, proyectos y tareas, o en el cambio de médico o negocio de toda la vida. Quienes lo hacen van buscando una mejora pero sobre todo un corte de mangas a los anteriores, que envenenará su compromiso con el recién descubierto. Y, si no, al tiempo.

Es la sensación que queda ante los datos que apuntan a Ciudadanos como receptora de los votos huidos del PP. Da la impresión de que se trata más de despecho electoral que de entusiasmo ideológico. Ocurre en el contexto nacional y, por lo que vimos ayer en la encuesta publicada en estas mismas páginas, también en la Comunidad Valenciana. No parece una sorpresa que nos haya dejado boquiabiertos pero sí un aterrizaje con tanto impulso que puede terminar fuera de pista. ¿Burbuja electoral? Veremos.

Para los críticos, Ciudadanos es la 'marca blanca' del PP. Es un eslogan que ha funcionado bien en estos últimos años entre quienes pretendían hundir al partido de Rivera antes incluso de llegar a ningún lado. En la Comunidad Valenciana, sin embargo, no puede decirse que haya ido de su mano ni que haya buscado su mismo nicho. De hecho, yo no acabo de ver a cuál se ha dirigido con tantos dimes, diretes y problemas internos. El caso es que las encuestas anuncian que va a ser el partido revelación de las próximas convocatorias, aunque viendo el último caso prometedor que fue Podemos una ya no sabe qué pensar. Quizás el problema, amén de otros mucho más importantes y de fondo, es que ambas fuerzas nacieron a la contra. Contra el sistema, contra los que mandan, contra la permisividad de unos y otros hacia los separatistas o contra quienes encarnan la corrupción en Valencia o en Sevilla. Ese despecho que nos brota a los votantes cuando, hartos de ver que ninguna papeleta se ajusta a nuestros intereses, optamos por coger la primera que aparece en la mesa del colegio electoral, la más pintoresca o simplemente aquella que sabemos que hará más pupa a nuestro partido de siempre. Mala señal. Y no tanto para el PP como para el propio Ciudadanos. Debería lograr despertar el entusiasmo, no la rabieta.