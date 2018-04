El conseller que susurraba a los pinceles

Cuando Podemos llegó al Congreso de los Diputados, causaron sensación los vaqueros, las coletas y las mangas de camisa sin corbata. Por entonces los del partido new age explicaban que ellos eran «la gente» en contraposición a «la casta» que componía los partidos convencionales. Sin embargo, esa polarización excluyente dejaba de ver a los diputados como personas que representan a «gentes» -en plural, pues son diversas- , aun con todas sus limitaciones, intereses particulares y aprovechamientos. Esos «privilegiados» están ahí en nombre de otros. Y los otros son de lo más variopinto. Por eso, la iniciativa del exconseller de Cultura Alejandro Font de Mora de pintar tanto a «casta» como a «gente» de les Corts Valencianes es una idea más integradora que dejarse la corbata en casa. Todos, diputados, diputadas, presidente, camareros, médicas o bedeles, forman una representación más natural que otras de lo que es esa institución. Son, en una palabra, valencianos y valencianas. Nada más. Y nada menos.

Esa debería ser la máxima que rigiera los debates y trabajos del parlamento valenciano. En realidad se trata de un grupo de personas que, desde la natural diferencia, intenta buscar medios para sobrevivir políticamente, en primer lugar, y, para mejorar la vida de otros, en segundo lugar. En algunos casos, por vocación de servicio, y en otros, demasiados, porque es el camino de conseguir el primer objetivo. Al menos teóricamente. Situar en el mismo plano a quien preside la Cámara y a quien sirve cafés o escribe las crónicas de este periódico es entender que todos hacen comunidad. Comunitat. Y que la convivencia era eso. Es entablar relación para hallar juntos espacios comunes. Mientras la tecnología no se imponga con la videoconferencia global, nada es mejor para unir que sentarse juntos y verse las caras. Les Corts son, ante todo, un lugar donde encontrarse, pero los enfrentamientos lo ocultan a menudo. La exposición de Font de Mora, en cambio, no solo lo evidencia sino que ignora que la diferencia divide. Para él, no lo hace; al contrario, la diferencia añade matices, roles y estilos. La diferencia hace más interesante al grupo porque, en su caso, además de mezclar a gentes de diverso signo político, vincula a personas que aportan saberes distintos al buen funcionamiento de Les Corts. Todos son necesarios. Como lo son los valencianos que piensan en verde, lila, rojo o azul. Convertir esa diversidad en un problema y no en una oportunidad es no haber entendido de qué va la democracia y el debate parlamentario. Es algo en lo que, desgraciadamente, se han instalado Les Corts durante los últimos años con demasiada frecuencia. Ojalá el conseller que susurraba a los pinceles haya podido recuperar ese talante siquiera por unos días. Los primeros que lo agradecerán, probablemente, sean los trabajadores de la propia institución, protagonistas merecidos de Maese Font de Mora.