COMO UNA CABRA

Vivimos tiempos de desorientación. Hay quien confunde a una cabra con un antílope y los hechos probados de una sentencia, con una recreación literaria de lo ocurrido. Como si los jueces del caso Gürtel hubieran tomado el testigo de Tom Wolfe y quisieran ficcionar hechos reales con toques de fantasía.

Lo de la cabra no me extraña. La sequía, la invasión de las vías trashumantes y nuestro empeño por ocupar el espacio animal hacen la vida difícil para algunas especies. Lo de la sentencia ya resulta más complicado. Por mucho que Mª Dolores de Cospedal considere opinable lo sucedido, no es probable que una apelación contra la sentencia tumbe el relato de hechos, como si no quedara demostrado lo que se dice, sino más bien sus consecuencias jurídicas. De cualquier forma, ya dejó claro ayer la secretaria general del PP que la posverdad es una estrategia interesante para enfrentarse a la realidad judicial del PP en los próximos años. Nada que ver con la verdad caprina. La cabra que se coló por las calles de Valencia y terminó en una frutería de Sedaví es más auténtica. En ella no hay doblez. En todo caso, un serio despiste que pudo costarle la vida y provocar serios daños a los viajeros del autobús contra el que chocó. Pero no hay engaño ni fake news. Dicen que se encuentra en buen estado y es algo digno de celebración después del trompazo que se dio y que hundió la luna delantera del autocar. Fue para no haberlo contado. Algo similar al golpetazo que se dio el Partido Popular con la sentencia conocida el jueves, mucho antes de lo previsto, es decir, antes de que el tribunal del caso Bárcenas avale la tesis de una caja B del partido. Justificaba el juez del voto particular que aquella tenía que haber quedado demostrada antes que su uso, pero para cuando llegue eso no habrá nadie en España que no sepa, sospeche o niegue con la boca pequeña su existencia. Menos la ministra de Defensa. De defensa del PP.

Los populares, en estado de shock tras el 'accidente' siguen andando, mareados, como la cabra buscando refugio. Les pilló al atropello en pleno salto, como a la amiga caprina, justo cuando intentaban elevarse por encima del olvido de Sánchez y el hundimiento de los Adams de Galapagar. Y ahí, cuando menos se lo esperaban, llegó el Talgo de Córdoba y se los llevó por delante. Esa es la razón por la que es posible encontrarlos refugiados en una frutería que es como decir en un discurso prefabricado demasiado inoperante ante la realidad. A la cabra, animalico, la prendieron y se la llevaron lejos del riesgo del tráfico rodado. Al PP le falta ahora una revisión a fondo del veterinario político para asegurarnos de que está en condiciones de mantener su ritmo de vida y certificar que el atropello no le ha causado daños profundos. En su caso, los daños ya estaban. En el de la cabra, gracias a San Antón, no. Unos y otra tendrán que aprender a no adentrarse en terrenos peligrosos.