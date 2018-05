Al Central

No termino de entender la política del Ayuntamiento de Valencia con los mercados municipales. Al principio pensé que era una cierta prevención por miedo a que, andando por ellos, se les apareciera el espíritu de las Navidades pasadas vestido de rojo alcaldesa. Luego, cuando vi que desplegaban la huerta en la Plaza del Ayuntamiento creí entender que al menos apostaban por el producto local. Sin embargo, no se me iba la sensación de que el mercado como espacio comercial incomoda a los responsables municipales. El mismo eslogan con el que vendían la iniciativa, 'De l'horta a la plaça', era una perogrullada. El mercado municipal, los mercados de Valencia, son la materialización de ese trayecto realizado desde siempre y en el mismo lugar: de la huerta a la plaza. No hay más que ver algunas imágenes en blanco y negro del Mercado de Russafa y su entorno. Si se construyó donde está es porque ahí mismo se reunían vecinos y agricultores, ponían cuatro toldos y vendían sus productos. Algo idéntico vemos en las fotos o grabados de la Lonja antes de que comenzaran a construir el Mercado Central. Los actuales mercados son las antiguas plazas. Por eso su emplazamiento es tan acertado. No se buscó un lugar sobre un mapa con escuadra y cartabón sino sobre el foro donde ya los ciudadanos habían acostumbrado a coincidir para la compra-venta. Así, no tiene nada de especial convertir la Plaza del Ayuntamiento en un mercado dominical. Puede atraer a los turistas pero quienes vamos el sábado a 'la plaza de la huerta' que es el mercado, no sentimos necesidad de acudir a la convocatoria institucional.

Somos los mismos, por cierto, que preferimos la compra de producto fresco, de proximidad y cercano a casa y no un carro de metal lleno de alimentos envueltos en plástico de las grandes superficies. Gustamos de adquirir la fruta, la verdura, la carne o el pescado recién sacados de la tierra o del mar, cuanto más cercanos mejor.

Por eso la opción que ofrece el ayuntamiento de Valencia a vendedores y clientes del Mercado de Russafa durante las obras en la pescadería, esto es, cambiar su mercado de cada día por el Central o el del Cabañal está abocada al fracaso. Y al natural enfado que ha llevado a los primeros a promover una recogida de firmas en Change y a los segundos, a buscar pescaderías cercanas al mercado donde aprovisionarse durante varios meses. El ayuntamiento no acepta la propuesta de los vendedores de montar una carpa provisional a las afueras del mercado para asegurar la venta de pescado hasta que esté arreglada la zona. La concejalía encuentra normal que los vecinos compren todo excepto el pescado a dos pasos de casa y luego cojan el autobús, el metro o el caballito de San Fernando, para completar su despensa en la otra punta de la ciudad. Dice que no Russafa no perderá clientela, pero es improbable. Con suerte, la ganará el Central o las franquicias de congelados.