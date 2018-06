CAMBIO EN DIFERIDO

No pudo expresarlo mejor. «Se necesita un cambio para seguir ganando», dijo. No fue Pedro Sánchez ni Aitor Esteban. Fue Zinédine Zidane. El entrenador del Real Madrid resumió, sin saberlo, lo que estaba pasando en el Parlamento. El PP tenía que haber hecho cambios profundos para presentarse ante la sociedad sin la mochila de corrupción que lleva a cuestas, sobre todo, si, como ocurrió el jueves, los tribunales iban a certificar las sospechas iniciales sobre el partido.

Zidane se refería a su propio futuro en el club madridista pero el diagnóstico sirve también en política. Especialmente para la política. El Partido Popular se ha estado confiando en el apoyo de la sociedad española que, mientras no se demuestre lo contrario, sigue teniendo frente a un PSOE que, encabezado por Sánchez, cada vez cuenta con menos votos. Ahora bien, ese estado de gracia puede cambiar radicalmente y no parece que los populares hayan preparado la estrategia para ello.

Tampoco los de enfrente. Que Sánchez diga que seguirá con los Presupuestos diseñados por la derecha y que trabajará en un programa para gobernar es una broma. ¿No tiene plan más allá de hacer caer al presidente del gobierno? ¿Tan simple es su posición, aunque salga reforzado por la moción de censura, como para reconocer abiertamente que no sabe qué hará? Es el signo de los tiempos. Improvisar en la línea de las encuestas tuiteras. Lo mismo que conocemos aquí en Valencia desde hace tres años. Salvo los pilares ideológicos de los que nos gobiernan. Sus fijaciones se han convertido en programa de gobierno. Lo preocupante es que Sánchez no tiene más fijación que un señor de Compostela.

Doblemente preocupante es constatar que el cambio diseñado por la oposición olvida de lleno a los ciudadanos. Pueden contarnos todos los camelos que llevamos escuchando desde ayer -y desde el Pleistoceno- pero la moción es el ejemplo del clásico «nada une más que un enemigo común». Eso es lo que pervierte toda la maniobra a la que estamos asistiendo y que hoy culminará. El error de base de esta moción de censura es que está al servicio de los intereses particulares. El PSOE, porque sabe que cada encuesta le hunde más en el precipicio electoral; Podemos, porque, como se descuide, desaparece del parlamento; el PNV, porque siempre está dispuesto a pactar con el diablo. Lo conoce muy de cerca. Y los independentistas, porque solo se acuerdan de la Constitución cuando se trata de sacar tajada. La moción de censura es una jugada diseñada para conseguir los objetivos de cada grupo político, no para servir al interés general. Es como la trama de una novela de misterio: ¿quién es el asesino? Y resulta que todos tienen un motivo para clavar la puñalada definitiva. No fue la sentencia judicial. Eso solo es la coartada para acabar con el oponente recalcitrante. Y el error de éste fue no hacer caso al Gatopardo y cambiarlo todo para que nada cambiara.