Agradecidos y emocionados

Pensaba que cuando los políticos se presentaban como servidores atentos al bien común no esperaban agradecimientos más allá de renovar su confianza traducida en votos. Sin embargo, el portavoz popular en el Congreso, Rafael Hernando, pidió ayer a los pensionistas que salieran a la calle para dar las gracias al PP por subir las pensiones más de lo que habían exigido en sus protestas. Sin duda, la escena sería memorable porque, salvo en Corea del Norte, China y Cuba, no solemos ver a los ciudadanos halagando al dirigente de turno, en marchas masivas alegres y joviales, para rendirle tributo y felicitarse de su existencia. La gente sale a la calle para decir que las cosas deben cambiar, no para exaltar a quienes gestionan su dinero cuando cumplen con su tarea.

Es cierto que en las protestas sobre las pensiones algo resultaba forzado. No digo que no haya motivos. Los hay de sobra. Pero la movilización no es espontánea ni ajena a otros intereses que van más allá de las preocupaciones sobre el presente de muchos y el futuro de muchos más. Ahora bien, siendo necesaria la reivindicación para una de las partes más vulnerables de la sociedad, preocupa la utilización interesada de los adultos mayores y el aprovechamiento electoral de sus justas exigencias.

Aprovechamiento que, por lo que se ve, también es goloso para el PP. Ante la afirmación de Hernando solo cabe una pregunta: ¿La subida se ha hecho para contentar a determinados grupos, para desactivar una protesta descontrolada, para extirpar un argumento potente en el discurso de la oposición o, sencillamente, porque era imprescindible para garantizar la dignidad de las personas que viven solo de una pensión muchas veces miserable? Entiendo que el objetivo ha sido éste último pero en ese caso no hay que dar gracias, solo cesar la exigencia. Además, la declaración de Hernando indica una percepción del poder común pero errónea: el gobierno no da de su bolsillo el dinero de las pensiones. Lo damos todos. El motivo de la presunta gratitud solo es que hayan decidido reorganizar los presupuestos, quitar dinero a otro asunto menos urgente y darlo a las pensiones. Por eso no cabe el agradecimiento a quien sabe gestionar, que es lo que se pide.

En general es un tic bastante frecuente entre los políticos de todo signo, aunque no suelen pedir que se les agradezca. A menudo se atribuyen el mérito de financiar esto o lo otro pero somos los ciudadanos quienes lo hacemos, no ellos. Lo que pretende Hernando es que se reconozca un cambio en el rumbo del gobierno pero, cuando hay un horizonte electoral tan cercano como las municipales y autonómicas y algún partido, según las encuestas, seduciendo a su electorado natural, como Ciudadanos, quienes debían estar dando las gracias son ellos. A todos los que no salen de nuevo a la calle para reclamar tantas partidas presupuestarias necesitadas de revisión. En Valencia lo sabemos bien.