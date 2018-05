Suma y sigue con los horarios comerciales

La ley del Consell que restringe la libertad comercial vuelve a estar en apuros. ¿Otra vez? Sí, y he perdido la cuenta. La noticia saltaba el lunes después de que el Gobierno cuestionara la constitucionalidad de otros dos de los puntos, y ya son cuatro, en los que se basa el gran proyecto surgido en tres años del departamento que dirige el conseller Climent.

Pensé entonces qué otras medidas o actuaciones se han puesto en marcha desde la Conselleria de Economía si, tras tres años de legislatura, seguimos pendientes de los horarios comerciales. Y no me salen.

Lo intento en otras áreas del gobierno autonómico y las encuentro. Con mayor o menor acierto, y con independencia de la opinión que a cada cual le merezcan, ahí está desde hace un mes la reversión del hospital de Alzira. Gustará o no, pero se ha hecho. Como se ha eliminado el copago farmacéutico para parte de la población o se ha universalizado la sanidad. También se ha cerrado la compra del edificio para ampliar el Clínico. Lo del futuro de la vieja Fe es otro cantar por más veces que se convoque a la prensa para presentar el proyecto, el subproyecto o las muchas variantes del proyecto.

En materia educativa, ahí estuvo aquella primera ley de plurilingüismo que los tribunales pusieron en su sitio, el Xarxallibres, la eliminación del distrito único o de los conciertos (vaya si se han tomado medidas para menguar un modelo de educación por el que apuestan decididamente los padres) y, desde hace poco, las muchas iniciativas para implantar la jornada continua en cuantos más colegios mejor.

Pero volviendo a la economía, ¿qué se ha hecho en este campo? ¿Modelo productivo? No sé cuántos ciudadanos serían capaces de describirlo. Se sabe lo que no gusta. Lo de Puerto Mediterráneo lo tenemos claro. No tanto por lo que se apuesta.

¿Actuaciones para hacer frente al desempleo? Sirvan los últimos datos del paro: Tres mil personas más en el primer trimestre, lo que supone 413.000 desempleados. Ojo, con Fallas y Semana Santa incluidas.

¿Modelo de gestión de la Feria? ¿Público? ¿Privado? Ahí estamos. ¿Estrategia de reindustrialización? El propio conseller admitió que no estará plenamente operativo hasta 2019, cuando finaliza la legislatura.

No queda otra, entonces, que hablar de la ley de horarios comerciales. Eso es lo que está haciendo el director general de Comercio, quien defiende el procedimiento seguido por el Consell, pese a los reparos del Gobierno, para adaptar, y es textual, «la caótica situación anterior a la nueva ley». Caótico sería para la imagen de la Comunitat, esa que tanto preocupa, que el único gran proyecto económico en tres años fuera revocado. Y para imagen, por cierto, la de esa Valencia obligada a cerrar el comercio a cal y canto mientras recibe a miles de turistas, como estos días, que pueden comprar en internet cuando y donde les viene en gana.