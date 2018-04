Que vuelve el lobo

Marcelino, en uno de sus habituales alardes de sinceridad, asomó ayer la patita sobre el futuro Valencia que nos espera. Y que nadie se sorprenda porque, de forma privada desde el club, hace ya tiempo que a los periodistas se nos repite la misma frase: hay que vender. La realidad está clara en público y 'fuera de micrófono': las cuentas del Lim Team no salen. Y, con un déficit presupuestario que no solventa la entrada en Champions y una multa que sobrevuela cada día la Avda. de Suecia, las cuentas del millonario pasan en esta ocasión por una gran venta este verano. Solo una, al menos eso espero. Es lo que hay.

Y que nadie espere otra cosa. Tampoco se iba a vender a Otamendi por menos de la cláusula y ya saben ustedes lo que pasó. Meriton no ha cambiado su modus operandi pero, al menos, los actuales gestores sí. Ya no mienten. Ni las milongas de Otamendi ni las mentiras con Alcácer. Si hay que vender se dice abiertamente y así nadie se descompone después. Eso hizo tranquilamente ayer Marcelino. De hecho, lleva dejando miguitas de pan en el camino hace semanas. Del 'milagro' de la semana pasada al 'tenemos que mejorar' del Camp Nou para alcanzar a los grandes. Mensajes poco encriptados que reflejan el sentir del técnico asturiano: con esta plantilla no llegaremos muy lejos con Champions los miércoles y Liga los domingos. Ya no digo nada sin Guedes y compañía. Cuestión que firmaría Perogrullo.

El Valencia ha hecho una gran campaña pero, para mantener -no hablo ni de mejorar- el nivel conseguido, es necesario aumentar las prestaciones del equipo. Con un once inicial muy competitivo pero sin fondo de armario, son muchos y buenos los jugadores que deben llegar para conformar la plantilla de 22 que pide Marcelino. 22 para jugar, no para figurar. Y eso depende, no tanto de las famosas ventas, si no de las apuestas posteriores y el nivel de implicación de Lim. De Meriton, vaya. Porque de la implicación de Alemany, Marcelino y Longoria en el proyecto no tengo ninguna duda. Los que no son Meriton, vaya.

Y, si finalmente Lim está hoy por aquí, empezaremos en breve a saber sus intenciones 2018-2019. La buena noticia -en mi opinión- es que el verano pasado la cosa estaba mucho peor y los 'no Meriton' sacaron de la nada un proyecto ganador solo con capacidad y profesionalidad. Y cierta autonomía deportiva, claro. Los de este verano son los mismos más Longoria así que, si de aquel solar salió un equipo Champions, no tengo por qué pensar que, con el proyecto ya construido sobre el solar, no sean capaces de evitar el huracán de las ventas o los vientos de Singapur. Los lobos que amenazan la casa blanquinegra cada verano.