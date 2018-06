POR ESPERAR QUE NO QUEDE

No se le puede pedir a un impaciente que espere, aunque a veces no queda otra que esperar. Ha sido nombrarse el Gobierno de Pedro Sánchez y los elogios por la finura con la que el líder socialista ha perfilado su gabinete se han oído hasta en el PP. Es cierto que en términos globales el equipo tiene buena pinta, y que la presencia de algunos pesos pesados obliga a dar un margen de confianza a su gestión. También es cierto que algún nombre chirría, por lo inesperado y por la trayectoria previa. La foto de la reunión del consejo de ministros celebrado ayer deja a dos de los representantes valencianos en una esquina, casi como si estuvieran de relleno -y seguro que en realidad no es así-. Circula el análisis de que la presencia de Carmen Montón como ministra de Sanidad es más una apuesta de futuro en clave orgánica con la vista puesta en el PSPV que un reconocimiento a su trayectoria en la sanidad valenciana. Habrá que esperar. También se debe dar tiempo al nuevo gabinete para ver cómo resuelve, o al menos encara, los frentes políticos de gravedad que tiene sobre la mesa, como Cataluña o la financiación autonómica. La vicepresidenta Carmen Calvo anunció una reunión inmediata con los presidentes autonómicos para abordar el nuevo modelo financiero. Sería llamativo que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, resolviera en un año lo que Montoro llevaba cuatro retrasando. También habrá que ser pacientes para ver cómo se resuelve el conflicto catalán, si es que eso es posible. O al menos habrá que comprobar qué estrategia plantea Iván Redondo desde el gabinete del presidente para que al menos la intención del Ejecutivo central al abordar el debate territorial reciba el respaldo de las urnas. Con el PP también habrá que esperar. Los populares de la Comunitat son los primeros que no moverán ficha respecto a cuál es su candidato preferido a la presidencia nacional del partido. La marcha de Mariano Rajoy y la inacción con la que parece querer plantear la elección del nuevo líder -y que tanto recuerda a la actitud política que ha mantenido durante tanto tiempo- garantizan una cierta renovación en la cúpula de ese partido. Y es obligada. Si algunos de los nombres que han acompañado en primera línea al expresidente del Gobierno siguen con responsabilidades después del congreso extraordinario del mes que viene, la operación 'pasar página de la sentencia de Gürtel' será un fracaso. Habrá que esperar a ver, además de conocer al nuevo presidente del partido, quién ocupa la secretaría general y la portavocía del Congreso. No sé si mantener ese perfil de cabreo permanente 'porquemehanquitadoelGobierno' le conviene a los populares. Enredarse con Cs por ver quién obstruye más, no parece un argumento ilusionante. Habrá que esperar.