Más que amigos

No hay tiempo que perder. Queda un año para las elecciones y como reflejaba la encuesta publicada hace una semana por este diario las posibilidades de formar acuerdos de gobierno son variadas. El PSPV acudirá a la cita reforzado moralmente por esa primera posición que le daba el sondeo. Una posición privilegiada que no debería hacer caer al Palau de la Generalitat en lo que, en tiempos de Ignasi Pla, se conocía como los 'platinazos' del exlíder socialista, por la proverbial celeridad con la que el exsecretario general tendía a meter la pata con sus declaraciones -en Castellón no le olvidan-. Imagino que Borja Sanjuán no pretendía regalarle un gol por la escuadra a Mónica Oltra cuando dijo aquello de que las sedes del partido ayudarían a tramitar la renta de inclusión. Ni cuando aseguró -él, que es asesor de Presidencia de la Generalitat- que al jefe del Consell no le temblaría el pulso si constataba actuaciones incorrectas por el tema de la financiación del PSPV. «¿Pero este chico con quién ha empatado?», se le ha escuchado decir a algún veterano de Blanquerías. No creo que le haya hecho mucha gracia a Puig tener un asesor que le aporta más problemas que soluciones. Ese singular mundo que es el Palau de la Generalitat requiere de puertas afuera de la misma flema de la que hace gala en muchas ocasiones el presidente, no de alborotadores. Al partido le ocurre otro tanto, motivo por el que no sé si aquel intento de José Muñoz de sacar adelante la convocatoria de congresos comarcales -posteriormente frenada-, o la de aprobar los nuevos estatutos del partido -también aplazados- no abre debates innecesarios en un partido que, según dice de puertas afuera, no debe de seguir discutiendo de lo orgánico y sí de sus propuestas para los próximos comicios. Con la pérdida de la alcaldía de Alicante, y el posterior ridículo con el tema de los portavoces, ya hubo bastante -siempre y cuando la fiscalía no encuentre nada raro en esa declaración de Nerea Belmonte de que habían intentado comprarla-. Por eso, los movimientos que se perciben en el Palau siempre son llamativos. Como el de ese estrecho colaborador del presidente al que algunos cargos ya sitúan en la carrera por la sucesión del secretario general. «Se busca 'hereu'», es el cartel colgado desde aquel congreso del pasado verano en Elche cuando Puig dijo que no seguiría. No será fácil que ese proceso sea pacífico -esto es el PSPV-, pero para eso todavía quedan unas cuantas elecciones por delante. La sucesora no será en ningún caso la consellera de Justicia, Gabriela Bravo -que además no está afiliada-, pese a que el jefe del Consell tiene la más absoluta de las confianzas depositada en ella, a pesar de las críticas recibidas desde el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados.