Necesitamos no confundir la felicidad con el mero placer», afirma la psicóloga Elsa Punset en una entrevista reciente. En el caso de los aficionados del Levante resulta difícil no confundir el placer de hacerle una manita al Barcelona con la felicidad de la victoria. No hay palabras para explicar lo vivido el domingo noche. El tiempo se detiene, todo se confunde, la felicidad con el placer, la alegría con la gloria bendita. No exagero. Uno de mis hijos, en vísperas de su primera comunión, me preguntó con el 5 a 1 -minuto diez de la segunda parte- si el cielo será algo así. Pastoret y Conchín, recién llegados, ya lo habrán descubierto. In situ nos restregábamos los ojos ante la desesperación de los Piqué, Alba y Suárez. Pellízcate. El Levante bailando al todopoderoso e intocable Barça. Ni el mejor de los guiones podría idear un final de temporada así, con la apoteósica traca final de la épica gesta granota. Háganse cargo aquellos que no tengan la fortuna de ser granotas y permítannos regodearnos. Solo fue un simple partido, dirán algunos. Sí, pero no tengo que explicar qué clase de partido. Uno con repercusión mundial al truncar el récord del Barça, para entrar en la historia y ser recordado siempre. Un 13 de mayo de 2018, fecha para la eternidad, el Levante cerró el ciclo de su historia centenaria al volver a golear al Barcelona, y marcarle otros cinco goles como en aquel 11 de octubre de 1964 (5-1 al final). En el Ciutat supimos al momento que estábamos siendo protagonistas de una hazaña memorable. Como quienes lo vivieron en Vallejo hace 54 años. En la grada recordamos todo lo vivido con estos colores durante muchos años. Asumimos como propio el pasado del club, sus 109 años de historia, incluso hasta lo sucedido antes de nuestro propio nacimiento. Todo el levantinismo estuvo presente. Desde Ballester Gozalbo, su fundador, pasando por Amador Sanchis (os juro que lo vi), Agustinet Dolz, Domínguez, Serafín, Ballesteros o Latorre (también lo vi). No faltó nadie a medida que la noche se iba poniendo épica. Bajo el césped aparecieron las fuertes raíces del pasado. Sobre el verde, el presente encarnado en los hombres de Paco. En la grada, el futuro con centenares de niños orgullosos luciendo sonrisa de oreja a oreja. No exagero. ¿Qué decir que no sepan a estas alturas? Nadie había marcado cinco goles al Barcelona. Nadie le había derrotado en Liga esta temporada. Nadie le había dado un golpe tras otro ni le había dado tamaña lección de tuteo futbolístico pese a presupuestar quince veces menos (897 frente a 57 millones de euros). De este partido se hablará durante años. Por eso nadie más pletórico ni satisfecho que cualquier granota en estos momentos. Disiento, Punset. En este caso, felicidad y placer están íntimamente unidos. O no.