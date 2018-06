EL ERROR DE KARIUS

Los de mi generación crecimos con el fallo de Arconada en la final de la Eurocopa de Francia de 1984. La falta de Platini se coló por debajo del sobaco del portero de la Real Sociedad, ídolo en el recreo. Para muchos niños, y es mi caso, fue un mal menor porque nuestro triunfo fue el 12-1 a Malta. A mis diez años todavía no era consciente de la trascendencia de una final continental. A mí, lo que de verdad me marcó en aquella Eurocopa fue el formidable dorsal 10 que lucía el danés Elkjaer Larsen en su camiseta. Creo que la historia ha sido más cruel con Cardeñosa en Argentina 1978 que con Arconada en París. A la tumba me llevaré el gol en propia puerta de Arévalo, el portero del Andorra que metió el balón en su arco en un partido en Mahón. Todavía recuerdo al suegro de Guti y sus chanzas en el Telediario. El error de Arévalo, de verde y con gorra, forma parte de mi vida, como un tatuaje. Me declaro militante de la plataforma 'Salvem al portero'. Mi compañero Pablo Salazar y yo recordamos periódicamente la estatuta de José Manuel Sempere en Mestalla a un lanzamiento directo de falta de Alesanco. El portero del Valencia creyó que Lamo Castillo, que casi sale a gorrazos por un penalti posterior, había señalado lanzamiento indirecto, por lo que dejó pasar un balón que fue gol. Años después el propio Sempere me reconoció que tuvo que haber detenido aquella pelota. Mi memoria también guarda la pifia de Chilavert, el portero paraguayo del Zaragoza que tras marcar un gol de penalti a González de la Real Sociedad se dedicó a celebrarlo con todo bicho viviente que había por La Romareda. Mientras se santiguaba camino a su portería, Jon Andoni Goicoechea marcó desde el medio del campo gracias al saque rápido de los donostiarras. Siempre me llamó la atención que Sempere, Arévalo y Chilavert hicieron el mismo gesto tras el tanto: con la mano señalaban que no había sido gol. Los tres se agarraban al clavo ardiendo de un reglamento imaginario, a la clemencia del árbitro al despertar de una pesadilla que podría marcar el futuro de sus carreras. Afortunadamente, ninguno de estos errores tuvo la trascendencia del del Arconada o el de Toni con Tamudo. En estos dos casos el traspié significó la pérdida de un título. Hasta a Zubizarreta se le recordará por aquel error mundialista contra Nigeria. Karius, el portero del Liverpool, tuvo el mismo acto reflejo tras el fallo que abrió la puerta al gol de Benzema. El alemán decía que no con su mano, hundido, roto y asustado. En busca de que alguien anulara un tanto que ya es una soga que nunca se quitará del cuello a lo largo de su carrera. Siempre sentí devoción por los porteros, por aquel único jugador de campo donde su fallo es letal. Y los traspiés se llevan con dignidad y la clemencia nunca se debe regar con lágrimas de derrota.