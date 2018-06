EL CINTURÓN DE SEGURIDAD

La temporada ha sido balsámica para el Valencia. El balón dicta sentencia y el máximo accionista, Peter Lim, ha visto como el cuarto puesto de la Liga ha sido el alivio deseado para alejar los cánticos de Mestalla. El fútbol es traicionero y cainita, además de desmemoriado. Hoy, el Ibiza se jugará sus opciones de ascenso a Segunda B ante el filial del Getafe. El empresario valenciano Amadeo Salvo está empeñado en reflotar al equipo pitiuso con su inseparable Rufete al mando. No hace mucho, una parte importante del valencianismo clamaba por la vuelta de Salvo, el retorno de la única persona capaz de salvar a una entidad en barrera. Las diferencias entre el empresario y un servidor han sido públicas y notorias. Incluso agrias en algún momento. Equilibramos nuestra disputa con un café aunque no hemos avanzado más allá de una puntual cordialidad. Tampoco creo que nos haga falta. Deseo de corazón que el Ibiza suba. La vuelta a la Liga de Campeones ha sido la del olvido total de Salvo por parte de aquellos que en público y en privado idolatraban al empresario. El gol lo sepulta todo, hasta los sentimientos. Cuatro años después de aquella votación a la búlgara en un hotel de cinco estrellas de Valencia, el beneficiario de toda aquella operación, Peter Lim, lo único que ha hecho es volver al punto de partida, del que quizá nunca debió salir. Mateo Alemany ha sido el nuevo Salvo y Pablo Longoria ha asumido el papel de Rufete. Con muchas diferencias pero el esquema es el mismo. Un cinturón sanitario que proteja al máximo accionista. Algo que funciona siempre que el equipo gana. Lim creyó o le hicieron creer que sin ayuda podía gobernar el Valencia. Pamplinas. Trató de enmendar el error con un rosario de nombramientos torpes que no hicieron más que exponerlo con mayor crudeza ante la opinión pública. Lo que hizo Lim fue buscar un nuevo Salvo en la figura de Mateo Alemany, mucho más suave en las formas y menos previsible en su comportamiento. El balear es tan listo que sabe que sin ruido tiene el éxito asegurado. Lim le permitió escoger al entrenador que quiso y a partir de ahí entre el director general y Marcelino subieron al carro a Pablo Longoria, una especie de Rufete pero con mucho más currículum a nivel internacional. Todo irá bien mientras el balón entre. Anil Murthy podrá lucir en fotografías y palcos como equipo de Champions, con los argumentos suficientes para llenar su Instagram. Alemany, en segundo plano, deja brillar y sigue a lo suyo sin dar bola. Pablo Longoria cumple su plan y Marcelino espera que la plantilla sea mejor que la de la campaña anterior. Todo deseos. El cuarto puesto es un éxito, un reto y una losa pero no sé si a partes iguales. Ahora sólo falta que todo salga bien para seguir celebrando.