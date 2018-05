2021: Odisea de Mestalla

Ha llegado mayo y con el mes el inicio de la fase II de los plazos de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) del nuevo Mestalla. El Valencia tiene por delante tres años, hasta mayo de 2021, para urbanizar el entorno de la avenida Corts Valencianes, finalizar el nuevo estadio, la ejecución del terciario junto al campo y la construcción de un polideportivo público en el barrio de Benicalap. Así está negro sobre blanco en la hoja de ruta que tiene y defiende el Ayuntamiento de Valencia. A partir de mayo de 2021 comenzará una nueva fase, otra etapa en la que el mayor hito es la demolición del actual Mestalla. Hasta aquí, la teoría. La práctica ya es otra cosa. Hace unas semanas ya contamos que la idea del Valencia era poner el contador a cero con el nuevo Mestalla. Alargar los tiempos hasta un infinito que le permita acometer las obras (o no) en función del sonido de la caja de caudales. Para Peter Lim la construcción del estadio es más un problema que una obligación. Lo primero que hizo al aterrizar en Valencia fue visitar ese cementerio de hormigón para tratar de perfilar las excusas más creíbles con el fin de justificar la demora en su construcción. No hay nada que toque más el corazón valencianista que el ambiente del viejo Mestalla, el relato perfecto para Lim y los suyos para argumentar el retraso de las obras. Entre maqueta y maqueta, se gana tiempo. Cada proyecto virtual silencia las protestas. Hace semanas, el despacho del autor del proyecto, Mark Fenwick, apuntó que si el Valencia quisiera el nuevo estadio estaría terminado en la fecha convenida. Otra cosa es que Peter Lim quiera. Todo es papel mojado. Como aquellos puntos de obligado cumplimiento para vender el Valencia. Humo. La estructura del nuevo Mestalla se ha convertido en una de las mayores vergüenzas de esta ciudad. Un monumento al despilfarro, una tumba de decenas de millones de euros, un proyecto fallido que contó con la connivencia de las instituciones públicas. Una maqueta a la que nadie se atrevió a decir que no. Y aquellos que deslizaron una crítica siempre lo hicieron con la boca pequeña. La firmeza del Ayuntamiento es la clave de este proyecto, aunque al final los cargos públicos despejarán el balón lo más lejos posible porque el fútbol siempre es parte importante en las urnas. En teoría, el Valencia vive ahora mismo el proceso de construcción de su nuevo estadio, aquel que iba acoger finales de Champions, la envidia de Europa, el mejor estadio del mundo. Hay tres años por delante para cumplir los plazos y la cuenta atrás ya ha comenzado. La única posibilidad de que haya un nuevo campo es la permanencia constante en la Liga de Campeones. En la mano de Lim está que se cumpla un proyecto que se vendió con un exceso de fanfarria y pocos argumentos.