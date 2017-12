Desde la admiración, no encuentro palabras para describir la fe, la esperanza, e incluso la caridad, con que Pablo Salazar anima el Aula LAS PROVINCIAS con un debate como el de la plaza del Ayuntamiento, que esta tarde llega al Ateneo Mercantil. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el asunto propuesto está en el fondo de la inquietud cívica de los valencianos. Que siempre han querido tener una plaza que, al mismo tiempo que hermosa, fuera práctica. Una plaza que, además de reunir las condiciones ideales de convivencia e intercambio, que la hacen entrañable por doméstica, representara ante el mundo lo que toda ciudad anhela: la respetabilidad y la admiración de la grandeza.

¿Difícil, verdad? Reunir tantos valores y ser, además, intercambiador de transporte, es demasiado pedir. Pero es que, además, nuestra plaza es, y quiere seguir siendo, el punto de cita de la singular fiesta fallera. El lugar donde se planta la falla 'oficial', donde se entregan los premios de un año de esfuerzo y donde se celebra el rito de quemar la pólvora del rey.

A la plaza, decía Martín Domínguez, le falta una iglesia. Es una plaza laica, republicana si queréis, consagrada a su primer protagonista, que es el Ayuntamiento. No es de extrañar que los munícipes la quieran hacer, todavía más, su plaza representativa, la explanada del poder municipal. Aun a costa de desviar o anular el eje primordial (avenida de Amalio Gimeno) destinado a unir el Mercado con la Estación de 1917.

Correos y Telégrafos, que fue una pieza clave en su día, tiene, en tiempos de internet, su poder y presencia disminuidos. Queda, pues, la actividad del Ateneo y del Rialto. Pero solo hay unos cines cercanos. Perdido el 'cluster' céntrico de teatros y espectáculos, a la plaza le queda Casa Bello... y un puñado de cafeterías sin especial relevancia. Podrían estar allí los fogones de Ricard Camarena o de Dacosta... pero hasta Casa Barrachina y Balanzá se perdieron en la noche de los tiempos. La plaza ya no tiene librerías, no alberga cabarets, joyerías o comercios de referencia. ¿Dónde está Almacenes Rey don Jaime o la entrañable Casa Gil?. La plaza no tiene un Corte Inglés; pero tampoco le ha venido, con la modernidad, la tienda de Apple. Aparte del poder municipal, pues, lo que le queda es una esquina del poder financiero, la sede valenciana de Caixabanc, porque Banco de Valencia va a ser, íntegramente, la sede de la Caixa en el exilio.

Nostálgicos de la incómoda Tortada, incluso de los quioscos de la plaza de Castelar, los valencianos lo tenemos difícil, muy difícil. Pero todavía os lo pondré más. ¿Por qué sigue, junto a la fuente, ese señor, Vinatea, que defendió fueros ante un rey pero trató bastante mal a su mujer? Si queremos una plaza muy renovada, una plaza distinta, quizá habría que empezar a buscar otro referente, que no podría ser otro que Jaume, el Conqueridor.

Valencia, la ciudad de la polémica, tiene materia asegurada.