Quizá a ustedes les ha ocurrido también. El caso es que, desde el miércoles, el Gobierno ha estado a punto de gustarme dos o tres veces. El primer impacto, el de Borrell, fue intenso: olvidé las pegas que puso al trazado de la N-III y me fascinó su forma, tan catalana, de dar collejas a los independentistas catalanes. Luego llegó Ábalos, con la trascendental cartera de Fomento; más tarde, Carmen Montón, un patrimonio valenciano que es bueno compartir con todos los españoles.

La tentación creció cuando Pérez-Reverte escribió que este Gobierno transmitía esperanza. Caramba, me dije, no solo hay muchas mujeres sino que el 'pack' viene con astronauta y todo; el riesgo de que el Gobierno me cayera bien, un peligro que todo periodista debe esquivar, se hizo casi inevitable cuando los nuevos ministros -sobre todo Exteriores y Defensa- empezaron a hablar del Estado, de la Constitución, de la unidad nacional y de valores que son de todos y que nadie debe convertir en patrimonio.

Se me caían los prejuicios. La radio hablaba una y otra vez de cuatro ministros valencianos; de mujeres muy preparadas, de trayectorias y personalidades cuidadosamente elegidas, a modo de plaguicidas o antídotos especiales para actuar contra los peores venenos de nuestra historia reciente. La tentación subió hasta rozar lo irresistible. La oferta incluso estaba coronada, como ministro de Cultura, por un joven escritor, nacido en Utiel, agradable y simpático, que simboliza de algún modo los referentes superficiales de la generación que ahora dirige la sociedad. Casi estuve a punto de aceptar que se acercaban tiempos mejores. Llegué a pensar que la Cenicienta valenciana, esta vez, podría encontrar al Príncipe capaz de ponerle el zapato de cristal.

Tuve que recurrir, por vía de urgencia, a las notas del bloc de la semana pasada. Allí encontré una reflexión peculiar: normalmente, dice, los gobiernos tienen que ganar las elecciones para llegar a la Moncloa; pero esta es la primera vez que se ha conquistado la Moncloa para ganar después las elecciones. Hay otros apuntes: uno dice, sencillamente, «tics en vez de ideas»; otro, más misterioso, pregona «tiempos líquidos, maquillaje para cada hora del día». Dos páginas más allá, con letra más tensa y picuda, leo: «Solo el tiempo nos explicará los precios que Sánchez tiene que pagar a los que han procurado su éxito personal».

De todos modos, qué caramba, este es un gobierno resultón. La palabra seductor, imposible de aplicar a los tres últimos presidentes, la usé por última vez en los felices noventa, cuando Felipe González dejó la Moncloa. Y a lo mejor va siendo hora de ponerla de nuevo en circulación. Porque, seducidos, estamos viviendo unos días en los que parece que el PSOE acaba de ganar unas elecciones por mayoría absoluta. E incluso da la impresión de que se las ha ganado, en buena lid, al PP. Y es que es un lujo haber vuelto por unos días al viejo bipartidismo: qué bien se está sin Ciudadanos y Podemos.