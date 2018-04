En el Consell Valencià de Cultura acabamos de preparar, un año más, un papel que analiza comparativamente lo que los Presupuestos Generales del Estado destinan a instituciones culturales destacadas de Valencia, en comparación con sus gemelas de Madrid, Barcelona, Sevilla o Bilbao. Es, lo adelanto sin rubor, un papel bañado en lágrimas. O sea un papel mojado. Pero hay momentos y situaciones, coyunturas, en las que uno opta ya por las postrimerías: uno se conforma con que, en 2074, si alguien se toma la molestia de mirar, encuentre al menos gestos que permitan pensar al curioso que «aquellos valencianos de 2018 tontos del todo no eran».

Este artículo inútil tiene la misma vocación: que no piensen en el futuro que uno, a fuerza de vivir tantos años la elaboración de unos presupuestos que dejan de lado los intereses valencianos, ha perdido ya la sensibilidad. La pequeña llama, la instintiva rebeldía, debe seguir visible. En estas páginas fue Martín Domínguez el que escribió que los pueblos, como las personas, han de ser buenos, pacientes, amables y comprensivos; aunque hay un punto -que se te caiga la baba por una comisura- al que no es conveniente llegar, por dignidad.

Viene todo esto al hilo de la movida que un grupo de alcaldes del área metropolitana desarrolló ayer en Madrid, en reclamación de un trato justo en los presupuestos para una Valencia que cree merecer y necesitar 38 millones de euros para sostener un transporte público metropolitano que facilita la movilidad diaria de cientos de miles de personas.

Valencia, en ese capítulo, recibe cero mientras Madrid disfruta 127 millones y Barcelona 110, en virtud de una consideración que viene de lejos, de antes, probablemente, de que tuviéramos democracia. Todos los alcaldes de Valencia que yo he conocido, y son bastantes, han lamentado un desprecio estatal que es mucho más que desconsideración. De modo que tengo que decir que lo que ha hecho el alcalde de Valencia, tras reunir con solemnidad al Consejo Social de la Ciudad, me parece santo y bueno. Sobre todo porque ha sabido articular, cosa difícil, el acuerdo y la asistencia a la protesta de numerosos alcaldes del área metropolitana. Su presencia, ayer, en la puerta del Sol, en la calle de Alcalá, en el Congreso de los Diputados, no me parece, pues, un lloriqueo o una apelación a la 'pancartitis', sino un acierto. Una necesidad. Porque Valencia está desfavorecida en los presupuestos: en eso, en las inversiones globales, en el IVAM, en el puerto, en el Palau de les Arts... y sobre todo -acabemos- en el reconocimiento político de una lealtad a prueba de Cataluña.

El voto en el Congreso es sagrado. Pero los diputados hacen uso, con él, de un Sacramento que les vincula a los electores. Por eso, sencillamente, yo me permito recomendar a los diputados valencianos que no miren sus siglas por una vez, sino las demandas y necesidades de la gente. Aunque sé que esto, bañado en lágrimas, es un papel mojado.