No puedo ser neutral: mi madre vivió, con sus padres y sus hermanos, allí mismo, en lo que llamamos Capitanía, en el complejo del antiguo Convento de San Domingo. Cerca de donde hoy está la capilla dedicada a San Vicente Ferrer había unas modestas viviendas para militares. Y el abuelo, artillero y artificiero, tenía atribuida una de ellas. En aquellos tejados, por aquellas terrazas, entre la ropa tendida al sol, mi madre y mi tío Julián hicieron sus primeras fallas, con palillos y cajas de zapatos.

No puedo ser neutral: allí, en lo que llamamos Capitanía, hice mis últimos meses de servicio militar y los primeros números de una revista para soldados llamada 'El Palleter'. Dibujé chistes, escribí algún reportaje, me encontré con otros compañeros periodistas y soldados. Y pude conocer por dentro la extraordinaria labor de restauración que el general Gustavo Urrutia inició, en los años 50, de un complejo gótico bellísimo que de no estar en manos del Ejército seguramente se hubiera perdido para siempre como otros muchos conventos y monasterios valencianos.

No puedo ser neutral. Y deploro que se usen argumentos sobre el patrimonio cultural cuando tenemos todavía docenas de monasterios sin destino, en paulatino abandono. Sin salir de la ciudad ¿qué pasa con la Roqueta y la Trinidad? ¿Cuándo se acabará el Temple, San Pío V o El Carmen?

No puedo ser neutral. En mi Valencia, hay ocasiones en que la política se alía con la enajenación mental y toma decisiones absurdas como pedir al Ejército que se vaya con la música a otro parte, sin pensárselo dos veces, sin saber de la misa la media, sin atenerse a la tradición, la historia, la cultura y los sentimientos de miles de convecinos. En ocasiones pienso que quieren marearnos o enfrentarnos. O que más que víctimas de una sórdida manía a todo lo militar son simplemente ignorantes. Quizá toman decisiones así para desviar la atención general de los problemas judiciales que tienen.

No puedo ser neutral. Y lamento el tiempo que hemos derrochado sin saber explicar, para empezar en las aulas, qué son los Ejércitos y qué es una política de Defensa. Quizá los políticos no han sabido construirla, junto con la democracia, cuando estuvo en su mano hacerlo. Quizá creímos, de manera infantil, que había bastante con el pabellón de Expo-Jove.

No puedo ser neutral. Y lamento el escándalo que decisiones así puedan causar en miles de personas sensibles, que alimentarán una nueva causa de rencor contra la política y los políticos. Es asombroso que tanto el PSOE como Ciudadanos, partidos constitucionales, hayan picado el cebo tendido por Compromis y Podemos. Y es asombroso ver hasta qué extremo la política valenciana, y muy especialmente la que algunos días se perpetra en las Cortes, está siendo víctima de la influencia antisistema, soberanista y antiespañola que Cataluña irradia por todos sus poros. Por desgracia, lo ocurrido el martes es un nuevo síntoma.