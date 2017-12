INCÓGNITAS DEL NUEVO AÑO

Será 2018 el año de aclarar algunas de los enigmas que deja pendientes este 2017. Veremos, o no, un nuevo sistema de financiación autonómica, la llegada de más empresas catalanas a la Comunitat, nuevas brechas en el tripartito del Botánico y la evolución de ese choque que mantienen la presidenta del PPCV y algunos dirigentes empresariales -de esos que se permiten incluso faltar al respeto a una mujer sin que todas las defensoras del feminismo que habitan por la región hayan dicho una sola palabra-.

Se desvelarán también las incógnitas respecto a las candidaturas electorales, momento siempre de intensa actividad en los partidos, superior en algunos casos a los de las propias campañas. Esteban González Pons, la mejor opción del PPCV para optar a la alcaldía de Valencia, sigue empeñado en descartarse de esa carrera. Lo ha hecho tantas veces, y con argumentos tan variados, que uno empieza a pensar que ser un candidato 'arrastrado' no será una buena idea. Que lo piense yo, que lo hagan quienes están convencidos de que el eurodiputado aportaría decenas de miles de votos a la candidatura de su partido o incluso que lo tengan claro quienes piensan, que también los hay, que está por ver el tirón electoral del exconseller, no implica que haya que descartarlo. Aunque sólo sea porque es Mariano Rajoy el que tomará la decisión y si al líder popular se le mete en la cabeza que debe de ser González Pons, pues lo será. Y no habrá más discusión. De la decisión de los populares están pendientes tanto en el PSPV como en Ciudadanos.

Los de Rivera tienen en Toni Cantó su particular 'mirlo blanco' para los comicios de 2019. La incógnita, dado que no podrá desdoblarse y su partido no tiene nadie con un tirón ni parecido al del actor valenciano, pasa por saber si encabezará la lista autonómica o la municipal. Como González Pons se borre de forma definitiva de la carrera municipal, a uno le encaja mucho más Cantó como candidato a la alcaldía. Y habrá juego en esa apuesta, porque al ahora diputado se le abrirá un terreno abonado en el centro-derecha valenciano, huérfano ahora de liderazgos. Poco importará que Cs en la Comunitat parezca mucho más una comedia que un partido serio. Los socialistas, por su parte, tendrían un gran espacio para crecer con un candidato como Manolo Mata, deseado en el Palau como aspirante a la alcaldía y reconocido de forma mayoritaria en su partido como la mejor opción posible. Doce años más joven que el alcalde Joan Ribó -candidato a la reelección pese a que llegará a la cita con 71 primaveras- y con capacidad para arañar votos desde el centro a la izquierda. Enigmas a desvelar con la vista puesta en junio de 2019, cosa que, ya saben, ocupa a todos los partidos desde el día después de las pasadas elecciones. Feliz año.