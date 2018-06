DOS INMUEBLES ABANDONADOS EN IFAC

Paradojas de la historia. Roger de Lauria va a acabar poniendo en un aprieto a otro navegante, en este caso de bajura, Eduardo Zaplana (EZ). Convertir el aula de la naturaleza del peñón de Ifac, cerrada desde 2005, en museo arqueológico de los restos del poblado que el almirante ordenó construir en lo que hoy es parque natural y no acordarse de que la Generalidad posee otro inmueble abandonado en aquel entorno es imposible. Y menos ahora que el responsable de su compra, EZ, y la segunda autoridad presente en el paripé inaugural, el director de la Red de Centros de Desarrollo Turístico Joaquín Barceló, están encarcelados por distintos delitos.

La adquisición del chalet de marras constituye uno de los episodios más chuscos de la carrera política de Zaplana. Tenía tantas ganas de EZ disponer de esta recoleta y privilegiada villa colgada sobre la bahía de Calpe que la compró de extranjis y cuando nos vinimos a enterar ya la había reformado y su fiel cochero, Salvador Gil, y señora ejercían de guardeses. Un fichaje que el no menos desahogado JL Olivas, consejero de Economía a la sazón, disculpó en orden a la «imperiosa urgencia» que requería el caso. Justificar la totalidad de la jugada en cuanto se descubrió el pastel en el año 2000 ya fue más complicado. El responsable de la AVT Roc Gregori lo intentó pergeñando un a modo de inauguración oficial para acallar los rumores que circulaban sobre el uso espurio que estaba teniendo aquel nido de buitres, digo de águilas. Pero se hizo un lío tremendo en las explicaciones, como no podía ser de otro modo. A ver quién es el guapo que explica que un chalet de tres habitaciones, una de ellas de lujo, dos salones, varios cuartos de baño, una cocina, un mobiliario de ensueño, dos pistas de padle y una piscina puede convertirse en escuela de hostelería. No pudo negar que llevaba funcionando «algún tiempo» «como un hotel de cinco estrellas», con personal capaz de atender a «usuarios especiales» bajo estrictas medidas de seguridad. Y terminó haciendo mutis por el foro. La suerte que tuvo, no el desaparecido Gregori, que bastante hizo representando ese papelón, sino Zaplana, es que nunca logramos averiguar con certeza quiénes fueron esos «usuarios especiales». Entre otras cosas porque al 'quemarlo' como 'piso franco' con vistas y obligarles a reorientarlo hacia una fingida y jamás practicada docencia, Zaplana perdió todo interés por él. De manera que lo único seguro que trascendió del llamado «casal d'Ifac» es que a fecha del 1º de enero de 2004 llevaba consumidos 3,6 millones de euros. Y subiendo, ya que en 2001 requirió una inversión de 168.000 euros, que fue de 319.460 en 2002 (suma que contemplaba también los gastos de personal) y de 213.243 en 2003. ¿A cuánto ascenderá el coste de mantenerlo inactivo desde entonces? Es algo que nos aclarará el consejero Rafael Climent en cuanto acabe de sacar la suma un año de estos.