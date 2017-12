hospicios, no; hospitales para gatos, sí

Lo que no saben muchas de las personas que repiten aquello de que «cuanto más conozco a la gente, más quiero a mi perro» es que al autor de esta ingeniosa frase, Diógenes de Sinope, se le conoce también como Diógenes el Cínico porque lo era, amén de misógino. Ante un olivo en el que habían ahorcado a unas mujeres exclamó: «Ojalá todos los árboles presentasen este fruto». Y, claro, se pasan. Demuestran querer más a sus mascotas que a sus semejantes cuando se oponen a la construcción de un albergue para convalecientes sin recursos en Benicalap, como ocurrió en 2014 con un refugio promovido por la Asociación Valenciana de Caridad. O cuando salen a la calle con pancartas en contra de un hospicio, como acaba de suceder en Llíria.

En la semana en que las Cortes Generales emprendían una amplia reforma legal que obligará a cambiar 16 artículos del Código Civil, uno de la ley hipotecaria y otro de la ley de enjuiciamiento criminal para garantizar los derechos y la protección de los 20 millones de mascotas que conviven con las familias españolas, la consejera de Servicios Sociales Mónica Oltra se vio obligada a afirmar el viernes que parece mentira que Valencia se encuentre bajo la advocación de la Virgen de los Desamparados. En un improvisado parlamento cuyo dramatismo remitía al llamamiento que hizo el entonces alcalde de Valencia Cano Coloma el 20 de julio de 1936 con el fin de intentar que cesara el asalto y la quema de templos, Oltra apeló a la tradición solidaria valenciana. Supongo que en alusión al Hospital d’Ignocents, Folls e Orats. Agregó que una «sociedad democrática, avanzada y como dios manda ha de proteger a los más vulnerables». Y se preguntó «qué tienen estas personas en contra de los niños que no tienen padre ni madre». No añadió lo de «ni perro que le ladre», quiero pensar que sabedora de lo distinta que habría sido la reacción si hubiera habido unos animales de por medio. Sirva como muestra otro botón: Nadie se ha quejado de que el Ayuntamiento de Valencia proyecte gastarse 900.000€ en la construcción de un hospital para gatos callejeros. Sin embargo, unos animalistas de Alcoy han conseguido reunir en pocos días miles de firmas en contra de la obligatoriedad de aportar el ADN de las mascotas al registro de animales de compañía y que la retirada de este requisito de las ordenanzas de higiene se trate en el pleno municipal de hoy. El Alcoy que siempre estuvo en vanguardia en todas las revoluciones que ha vivido España, desde la industrial a la cantonal, ha despertado de su letargo no para reclamar una mayor seguridad en el trabajo -un siglo antes de convertirse en un biotopo de la legionela albergó la sede de la AIT- ni para exigir una puesta al día de la decimonónica línea Xàtiva-Alcoy, sino para reclamar el derecho de sus chuchos a ciscar donde les plazca.