Muy comedido estuvo Catalá

Vaya por Dios. Para una vez que el ministro Catalá señala a la Luna correcta, ese lunar en la cara de la justicia española que es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), todos, salvo sus camaradas y JL Ábalos, se le quedan mirando al dedo. La culpa es suya por trufar las declaraciones de inconveniencias y posibilitar que el señalado volviera a salirse de rositas de otro de sus incontables desaguisados. Pero una cosa me gustaría hacerles notar en su descargo. Mientras todo quisque: partidos, sindicatos, feministas, etc., aprovechó la estampida de La Manada para galopar tigres -Mónica Oltra llegó a instar a manifestarse en todos los pueblos de la CV-, el ministro no se limitó a decir una verdad como un templo porque habló más de la cuenta. Pero a mí, por lo menos, no me pareció que ofendiera la memoria de Montesquieu por recalcar que corresponde al órgano de gobierno de los jueces velar porque los magistrados estén plenamente capacitados para el desempeño de su labor. Que se sacudiera un poco las pulgas de encima, sí, pero que se entrometiera en los asuntos del poder judicial... Vamos, anda. ¿No va a poder insinuar el ministro de Justicia que el CGPJ no termina de cumplir con su deber? Un poquito de por favor, que repetía aquel. Corto es lo que se quedó. Porque es público y notorio que el CGPJ ni reina ni gobierna y es más corporativista y se muere. Quienes hemos seguido de cerca sus inhibiciones y hemos tenido oportunidad de comprobar hasta qué punto es capaz de dejar que se pudra un juzgado, o tres, sabemos que Rafael Catalá no exageró la nota. Y que el respeto que le exigía el más alto órgano de los jueces en su réplica se gana. Y el CGPJ lo perdió hace muchos, muchísimos años. Por lo que a la Comunidad Valenciana se refiere cuando pudiendo embridar a Guillermo Forteza la primera vez que se excedió en sus atribuciones dejó que se perdiera para la causa judicial. O cuando prestó oídos sordos a las iniciales denuncias de irregularidades cometidas por Fernando Presencia y consintió que siguiera en su autodestructiva actuación. El vocal del CGPJ (a propuesta de CiU, que esa es otra) JMª Macías declaró sentirse perplejo por las palabras del ministro. Más perplejos nos quedamos los demás al constatar que tres años después del destierro de Presencia, el CGPJ continuaba permitiendo que decenas de jueces de lo mercantil siguieran participando en congresos, conferencias y cursos organizados por los mismos administradores concursales a los que ellos encomendaban la gestión de quiebras. Un negocio de cientos de millones de euros que sus señorías repartían graciablemente. Perplejidad es lo que produce descubrir que en el primer cuatrimestre de 2016 el CGPJ sólo realizó una inspección extraordinaria en toda España. Para que luego digan que todo menos apurarse es un refrán valenciano. Semanas después no quedó un solo títere con cabeza en los juzgados de lo mercantil de Valencia.