Cifuentes era de los nuestros

A los que me habéis estado mandando memes de Cristina Cifuentes os lo digo: No me han hecho ni pizca de gracia. Es más: me han dolido en lo más profundo de mi ser (valenciano, por supuesto). Cada chiste, cada caricatura, cada entremés que recibía me deprimía más. Ahora que esa animosa mujer ha renunciado al último de sus cargos os lo puedo decir: No entiendo cómo habéis tenido el cuajo de cachondearos de una de las pocas figuras destacadas del partido del Gobierno que se comprometió a luchar contra la corrupción el día en que tomó posesión y cumplió su palabra. Porque la cumplió, si no a rajatabla a raja silla. Pero la cumplió. Y si Valencia fuera una décima parte de lo agradecida que es la Madre Rusia, como ha quedado demostrado en el caso de Pedro Agramunt, no se habría dedicado a darle gusto al dedito parida va, parida viene. Se habría puesto inmediatamente del lado de la única dirigente del PP a la que no le dolieron prendas denunciar a sus propios camaradas, porque al hacerlo prestó un gran servicio a la Comunidad Valenciana. No en vano denunció ante la Fiscalía General del Estado las «múltiples irregularidades» cometidas en la malograda Ciudad de la Justicia de Valdebebas. Uno de esos escándalos que, oportunamente comparados, habrían convertido el aeropuerto sin aviones, la encarecida Ciudad de las Artes y las Ciencias y las demás obras faraónicas valencianas en un juego de niños -de correccional, obviamente-, a poco que «la prensa nacional» hubiera sido la mitad de profesional e incisiva que la valenciana. No es así y despropósitos como el de la Caja Mágica, que iba costar 140 millones, costó 294 y está valorado en 19, o como el de la Ciudad de la Justicia, que ha supuesto un quebranto para las arcas públicas de 130 millones, tras invertir 80 millones en un edificio inconcluso y 19 en dos inmuebles fantasmas, han pasado prácticamente inadvertidos. Pero lo que no tiene perdón de Dios es que el 19 de abril Cristina Cifuentes explique a la fiscalía cómo se evaporaba el dinero en Valdebebas. Días después aparezca apuñalada en un sórdido retén. Y hasta el nacionalista Baldoví, que debería haberse echado enseguida al ruedo ibérico a partirse el pecho por ella, salga con que los botes robados costaban 40 euros. Con lo a huevos que se lo había puesto doña Cristina para que relacionara una cosa con la otra y se adornara agregando a continuación que nuestra Ciudad de la Justicia no es nada del otro jueves y se quema, pero por lo menos funciona. Y ni por esas. Ximo Puig tampoco superó la marca. Como ahora está montando un Eje de la Mendicidad parecido al de la Prosperidad de Camps, esperó a que nombraran al sustituto de Cifuentes para guiñarle el ojo a ver si se suma al cortejo mendicante. ¡Señor: Dame fuerzas para soportar lo que no puedo cambiar!