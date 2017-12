¿Quién me indemniza por quedarme calvo?

Visto de frente, tengo pelo. Visto por detrás, no tanto. Visto desde arriba, la deforestación de mi coronilla es amazónica. En realidad, está feo mirar a la gente desde arriba, tanto como desde abajo, sobre todo si lleva falda. Si mi cabeza fuese un sumidero de carbono, el cambio climático resultaría imparable, ya que la pérdida de densidad capilar en mi casquete craneal avanza con rapidez. Y no hay cumbre de París que la detenga. Lo que empezó siendo una tonsurilla en la espesura, como un culo de mona en el cogote, ha crecido hasta adquirir el diámetro del círculo rasurado de un capuchino de barbas largas. Es cierto que, como todo el mundo sabe, ya cumplí los cincuenta y que, para un hombre, alcanzar esta edad, luciendo un pelambre digno de llamarse cabellera, tiene mérito. Que la genética Pons me dotó de un cabezón considerable, en el que muchos pelos repartidos pueden parecer pocos. Y que, como dice mi hermana Toyi, en casa somos de mata fina. Pero, todas esas excusas, no cambian la realidad: alguna vez, hace tiempo, yo fui un pimpollo con pelazo de indómito Puigdemont del bosque belga y ya no. Y exijo una reparación por eso.

En este siglo XXI, líquido, exhibicionista y gastronómico, que el año que viene cumplirá su mayoría de edad, cada perro persigue su propia cola. A todo quisque se le debe algo, se le ha ofendido alguna vez, se le marginó tradicionalmente o hay que compensarle por su singularidad. Unos alegan deuda histórica y otros, mala financiación. El personal, individual y colectivo, está cargado de reclamaciones desatendidas y aquí nadie se hace responsable de nada, nadie reconoce que le sobra y nadie se muestra dispuesto a poner de más. Vivo rodeado de maestros en el reivindicar y mendigos en el contribuir. Lo mío es mío y lo de todos es mío también. Acabo de ver en las noticias a un señor de 90 años que, en diciembre, se mete a nadar en el mar, con aviso naranja y en pleno temporal, porque tenía derecho a bañarse, claro que sí. Luego, a los dos guardias que se han jugado la vida para rescatarlo. El presentador no ha dicho que fuera un imprudente y un desconsiderado, ¿por qué? Pues, porque respetar ahora significa no decir jamás la verdad. Ni educar.

Y yo, si me estoy quedando calvo, ¿cómo, además, tengo que ir a la cena de Navidad de mi empresa y resaltar lo obvio, al colgarme la corbata en la frente? Uno tiene límites y, al final, se pregunta: Y a mí, ¿cuándo? A mí, ¿quién me desagravia por mi calvicie? ¿Cómo subsanaremos esta desigualdad? ¿Unos tanto y otros tan poco?

El bisoñé nunca fue una opción progresista, aunque lo parezca. Lo progresista sería el crecepelo, pero no existe uno bueno. Me debato entre: Fundar un colectivo de calvos incipientes, calvos y grandes calvos, afrentados o exigir una deducción de la renta para champús anticaída. El caso es llorar para mamar. Sí, como todos.