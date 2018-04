Como hijo, me caigo regular

A Cris le pillaron diciendo: «.No, si a mí los papás me caen bien». Y se armó la gorda. El cachondeo dura hasta hoy, cuatro décadas después. Tanto que me planteo: ¿Y yo, les caeré bien a mis padres? Me quieren, eso seguro, porque me han aguantado hasta nuestros días. Sin embargo, hablo de caer bien o mal. Fíjate, las chicas de mi curso, por ejemplo, soportan con disimulo a los maridos de su generación, aunque, por lógica, les caigan como un tiro. No los tragan, prefieren al profesor de salsa o a un trípode cualquiera. Vamos, que ninguna volvería a casarse, después del consabido «no eres tú, soy yo» del divorcio. Pues, con motivo del próximo día de la madre, una campaña publicitaria, pregunta a las madres, respecto de sus hijos: «¿Compensa?».

Hago memoria y me echo a temblar. Recuerdo a mi padre, entre crispado y hundido, agitando la exorbitante factura del teléfono, recién sacada del sobre (en aquel tiempo, lo normal era que hubiera un teléfono fijo para toda la familia, increíble, ¿verdad?). Pobrecillo, siempre amenazaba con calzarle un candado al aparato, aunque jamás lo hizo. Como cuando me ponía a charlar con las niñas de mi cole o del Jesús-María, después de cenar, en plan «cuelga tú», «no, cuelga tú», estirando el hilo para meterme en el baño como si fuera una cabina, y el teléfono comunicaba por horas y horas, y nadie podía llamar a casa. «¡Pero, ¿no os habéis visto esta tarde? ¿qué os queda por decir?!», clamaba desesperado. Luego, me saqué el carnet de conducir y no era rara la mañana en que papá iba a buscar su coche y me lo había llevado yo. O se lo había dejado sin gasolina. ¿Cómo voy a caerle bien a este hombre?

No sale mejor parada mi madre. «Te cojo suelto, pero no muy suelto», le largaba, al abrir su bolso que siempre estaba en el recibidor. A ella le tocaron los meados, las vomitonas, los miedos nocturnos y las entrevistas con el tutor. La música a todo trapo, los portazos de adolescente o la tertulia de palomos con acné, encerrado en mi cuarto. Una vez, me presenté en el salón con dos marineros americanos, de permiso de un portaviones, que habían prometido regalarme un encendedor Zippo si les presentaba a mi madre. Mi padre los tuvo que sacar a escobazos. ¿Y no he de caerle fatal a la buena mujer?

Cada día debería ser el de la madre y el padre. Por su paciencia, claro. Los bebés rosados que, tan felices, traen de la maternidad nada tienen que ver con esos adultos llenos de pelos, gastos y exigencias, en que nos convertimos de mayores. Ser padres es llevar tal metamorfosis con resignación. El ser humano, al revés que los gusanos, empieza en mariposa y, con los años, se vuelve un capullo. Al menos, ese fue mi caso, y, además, con gafas de pasta y tres hermanos por detrás. No, si a mí los papás me caen bien, como a Cris, pero, yo a ellos, en tanto que insecto chupóptero, no lo sé. No lo sé.