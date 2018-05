El anuncio de ETA es publicitario

No es que me haya olvidado, es que prefiero no recordar a ninguno de ellos. Intento vivir igual que si nunca hubieran existido. Aunque sé que están ahí. Siempre han estado y siempre estarán. Y si se empeñan, como esta semana, en hacerse presentes, no tengo más remedio que verlos y revivir cuánto dolor causaron, cuánto miedo impusieron, cuánto se degradaron. Y, como yo, todos los españoles. ¿Creen que se nos han borrado las lágrimas, la rabia o el coraje? Pues, entonces, no aprenden. Vuelven a menospreciarnos. No se nos despintan sus caras de malo, su lenguaje prevaricado ni su miseria moral. No se nos traspapela ni una cicatriz, ni un 'descanse en paz'. Hijos de puta. ETA es la peste, una enfermedad mortal que nos diezmó y con la que le ha tocado convivir a mi generación. ETA es el virus al que ya vencimos y que, ahora, busca volverse crónico para permanecer.

¿Que ETA se disuelve? Otro embuste del chacal. ¿Se disuelven los partidos nazis? ¿Se liquidan, con canapés e invitados internacionales, los gulags comunistas? Jamás. A nazis y comunistas se les derrota y cumplen íntegramente sus penas, en tanto que autores de crímenes contra la humanidad. ETA no tiene perdón posible. Las víctimas pueden perdonar, si les sale y quieren, a terroristas concretos que descerrajaron un tiro en la nuca de alguno de sus seres queridos. O que, con un coche bomba, los hicieron saltar por los aires rotos en mil pedazos. Pero, a la organización, no. Ese perdón equivaldría a una absolución general. La organización, tal que las SS o los Jemeres Rojos, no puede ser indultada. La historia de la libertad ha condenado a ETA a cadena perpetua no revisable. Otra cosa sería tanto como explicar o entender sus asesinatos a sangre fría. El terrorismo no se justifica en la vida.

Vivimos tiempos de impostura y noticias falsas. También de mentiras. ETA ha lanzado una campaña publicitaria para obtener un final feliz, pero, después de tanto ataúd, negro y blanco, ¿quién será tan obsceno que se lo conceda? Yo sí me acuerdo de lo que, durante toda mi vida, les vi hacer. Desde que tengo uso de razón han estado, como un rumor de serpientes de fondo. Ahí, donde se pudre la decencia, con los violadores o los parricidas. Aunque no quiera recordarlos, no se me pueden olvidar.

Cuando ETA ejecutaba a concejales de mi partido, por mi puesto, yo estaba entre los primeros que llegaban a las casas para asistir al viudo o la viuda y a los hijos. Y para organizar el funeral, a veces de algún buen amigo. Siempre me llamó la atención que, en aquellos domicilios en penumbra, las víctimas además se llevaban a la tumba la estabilidad de sus familias. Por eso, cuando veo las sonrisas de los perpetradores de la llamada declaración de Arnaga, las autofotos y los trajes de domingo, me pregunto: ¿De qué coño se ríen estos? De lo mismo que las hienas, supongo.