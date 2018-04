A tope en el Dragon Khan

Falta un año para las elecciones y ya estamos con el Dragon Khan a tope. El lunes apareció Eduardo Zaplana, que levantó al PP por el aire 49 metros a 114,6 kilómetros por hora. Subidón, subidón. No para todos, claro, pues la familia popular es tan extensa que hace años que hay primos que no se hablan entre sí. El Molt Honorable llenó un salón y otro salón del Ateneo de tal manera que ríanse ustedes de la crecida del Ebro. Para creciditos, los populares clásicos, concentrados allí, un mensaje inquietante enviado desde el sur, ese lugar desde donde empezará la reconquista, según comentó días después Isabel Bonig, y de donde también provienen algunos factótum de Ciudadanos. Entre ellos, Emigdio Tormo, de Elche, que acudió a ver a Zaplana como uno más. Y en esas estaba la cosa, subiendo, cuando la vagoneta enfiló hacia abajo, un loop supuestamente suave propiciado por la aparición en algunos periódicos de unas facturas que vinculan a Gürtel con las campañas de Isabel Bonig y José Ciscar allá por 2007. Un asunto «más viejo que la tos», según me explicaron los expertos jurídicos. Y lo será, pero que coincidió con la desaparición de los populares el miércoles en Les Corts. En los pasillos comparecieron Ciudadanos, Podemos, PSPV y Compromís, y ni rastro de los populares. En esas que llegó el jueves y a las 10 de la mañana se supo del archivo de la denuncia del PP contra Mónica Oltra por fraccionamiento de contratos. Descenso a los infiernos a toda velocidad de los populares, cayendo la moral en picado y a tumba abierta. Tremendo. Le faltó tiempo a la vicepresidenta para salir a mostrar su satisfacción por el archivo de la causa. Apareció a tanta velocidad que casi derrapa por los pasillos de Les Corts, mientras en la bancada del PP se preguntaban qué he hecho yo para merecer esto, pero sin asomar. La táctica avestrucera.

Acaba de hablar Oltra en Les Corts y, de repente, el Dragon Khan que vuelve a girar: Alicante, para el PP. O como decía Bruce Willis en 'La Jungla de Cristal': «Yipi ka yei». O sea, te pillé.

Fue entonces, y sólo entonces, que aparecieron los populares por los pasillos de Les Corts e hicieron declaraciones. Tremendo. Subidos a la vagoneta de ese parque de atracciones (pero con cara bien distinta a los señores del PP) estaba la muchachada de Podemos, en cuyo grupo parlamentario, cuando Antonio Montiel se cargó a Belmonte hace dos años, se pudieron ver caritas y morritos. Pobre chica, dijeron algunos. Pues ahí la tienen. El PSPV hacía ya varios 'loops' que había salido despedido del Dragon Khan, socialistas por el aire. Búsquenlos en Asia. ¿Y Ciudadanos? Los de Cs no se suben a la montaña rusa. A todo el mundo les dicen adiós con la manita y luego se ríen cuando ven las caras de susto. Y aún se ríen más cuando ven las encuestas.