Muerte civil del político

Les Corts, como cualquier otro lugar de trabajo, es un espacio con códigos propios, casi íntimos. Por eso en muchas ocasiones no entiende qué pasa ahí dentro o ni se imagina. Si llega un tocanarices y cuenta que en vísperas de festivos no aparece por allí ni el Tato, alguien se enfada. O muchos. Si se cuenta que los diputados allí hacen lo que se les ordena desde sus partidos, también hay enfados. Esa hoja de ruta propia, interna, se preserva. Así no se desvelan los misterios parlamentarios. Imagino que, para no perder encanto ni aura mística, sus señorías prefieren que no se cuenten las miserias del funcionamiento de Les Corts. Pero hay cosas que caen por su peso. Ahora resulta que los líderes del Compromís y PSPV admiten que constituir una decena de comisiones extraordinarias, además de las fijas, es una chapuza. Se sabía pero no se reconocía. Ya sí. No obstante, van a romperse los cuernos para acelerar varias comisiones que están en su recta final, y así dar cabida a nuevas. Es una contradicción, y lo reconocen, pero nadie manda parar.

Hay problemas de cantidad y de calidad. Se reconocen ambos pero no se solucionan. Para resolver el exceso de comisiones habría que admitir que, para oficiar la 'auditoría ciudadana', los diputados no cuentan con herramientas suficientes. Ni propias ni ajenas. Les viene justito recopilar datos, como para interpretarlos, lo que entronca con la calidad, donde influye sobremanera que vivamos en una partitocracia. Antes eran dos formaciones. Ahora son más. Sean las que sean, los partidos laten con temple cuartelero. Los diputados fueron antes militantes de base, algunos fueron asesores, muchos no han salido del caparazón de sus respectivos partidos y forjaron en ese ambiente sus amistades, amores, filias y fobias. Dependen económica, sentimental y socialmente de sus partidos. Por todo ello, las comisiones de investigación son puro teatro. Los que preguntan, como mucho, cumplen con la jerarquía. Si nadie les dice nada, mejor no hacer nada para no meter la patita. Aprietan o aflojan en función de estrategias internas. Utilizan argumentarios de partido sobre temas generales para asuntos muy particulares. Votan a favor o en contra de las propuestas de otros en función de la sintonía o rivalidad general de los diferentes partidos. ¿Y los que contestan? Imagínense. A ver quién es el guapo que se pone a largar contra su propio partido y, también, contra su propia vida. Desvelar datos inconvenientes sería su muerte civil. Si les cuesta ante un juez, como para hacerlo ante diputados rivales. Olvídense de las comisiones yanquis. Allí, los partidos no mandan tanto y aunque el dinero manda aún más que aquí, abundan los versos sueltos. En Les Corts, la rima es consonante y el esquema es rígido como los cuartetos de un soneto.