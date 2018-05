Esta semana me enteré de que Paco y Marta, periodistas y a mucha honra, tienen sendos hermanos gemelos. Cada cual sus circunstancias, y en el caso de alguno de los dos, me contaron que se parecen tanto que hasta en alguna ocasión se suplantaron. Si entre una docena, o veintena, de periodistas que pulalamos por Les Corts hay al menos un par con hermanos gemelos, pues será que también los hay entre los ocupantes de los escaños de Les Corts, los dirigentes de partidos o los altos cargos del Consell. A vuela pluma, entre parlamentarios, dirigentes y gestores en la Administración son 400, como poco. Así que tiene que haber gemelos para dar y tomar. Acabáramos. Así se entiende todo.

«Dios juega a lo suyo, nosotros a lo nuestro. Y para mostrarle nuestra gratitud ante su inmenso poder, le llenamos el cielo de almas hasta los topes». Así lo dijo el sargento Hartman (encarnado por Ronald Lee Ermey, recientemente fallecido) en 'La chaqueta metálica'. Visto lo visto, seguro que tenemos el hemiciclo de Les Corts y los despachos de la Administración llenos de gemelos. Hasta los topes. Se suplantan. A ver si no, cuál es la explicación a que un día digan una cosa («estamos saturados de comisiones parlamentarias») y al día siguiente hagan otra (constituir más comisiones). O que un expresidente del PP anunciase que un evento no iba a costarnos un euro y nos salió por un potosí. O que un dirigente del PSPV en Valencia presumiese de que en las sedes se ayudaría a tramitar la renta de inclusión y semanas más tarde afirmase que nones, que nunca dijo eso y que sólo se informaría de las bondades de la renta inclusiva. Ahí hay gemelo al canto y al cante. O que todo un presidente de Les Corts se plante en el Senado y no recuerde nada sobre la contabilidad del Bloc, y se limite a esgrimir en su defensa, como si fuera la Santa Biblia, un informe del Tribunal de Cuentas, esa entidad que todo lo auditaba y para nada servía. O que un exdiputado del PP, Miquel Domínguez, ahora no adscrito, votase el miércoles enmiendas y articulado de la Ley de Publicidad Institucional a favor, en contra, absteniéndose... de forma tan impredecible que sus excompañeros populares se giraron para escrutarle, fijamente, supongo que para comprobar si era él o envió a su gemelo. O que esos dirigentes que llegaron para liquidar la Diputación y, canastos, menudo partido le sacan en cuanto a 'books' de fotos y agencia de colocación de amigos y residentes en la Comunitat. O que ese partido naranja que venía a cargarse los 'chiringuitos' se abstuviese a la hora de crear la Agencia Valenciana de la Innovación. Tenemos una casta de gemeliers que nos la dan con queso. Se turnan, porque esto de la política y de gestionar, como diría Rajoy, es que es muy difícil, señora.