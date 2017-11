Algunos días el sol se oculta y el horizonte parece oscurecerse. En la novela 'Nubosidad variable', de Carmen Martín Gaite, una de las protagonistas, Sofía Montalvo, admite: «No me gusta la realidad, nunca me ha gustado. He cumplido con ella como Dios me ha dado a entender». Cuando un ciudadano mira la sociedad que le rodea, lo hace con toda su carga cultural, política, social y hasta con sus problemas personales. Todo es cuestión de perspectiva. La articulista Leila Guerriero defiende el periodismo como la herramienta imperfecta para comprender lo que sucede, algo que no siempre se consigue. No es fácil explicar los más de 230 muertos en el atentado de Egipto, ni las escandalosas cifras de los asesinatos machistas en España, pero por contra resulta necesario que el acoso sexual salga del armario, tanto si alza la voz Uma Thurman como si lo hace la estudiante anónima. El presente está confeccionado de un tejido tan frágil y delicado como complejo y enmarañado.