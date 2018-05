NECESITAMOS UN MÉDICO

Pedro Sánchez no puede ponerse a gobernar por la sencilla razón de que carece de una mayoría para hacerlo. Y carece de ella porque ni la obtuvo en las urnas ni la va a conformar en los despachos: en el primero de los casos porque -¿hace falta recordar que las dos veces que lideró a su partido en unos comicios, éste obtuvo sus dos peores resultados electorales en democracia?- apenas dos de cada diez ciudadanos le votaron en las últimas generales; y en el segundo porque -¿hay que recordar que ostenta el triste privilegio de ser el único candidato fracasado en su investidura?- para ganar la moción de censura que ha propuesto debe prometer demasiadas cosas a demasiada gente y, lo que es peor, cosas imposibles a gente que en el fondo desea verle fracasar.

Mariano Rajoy no puede seguir gobernando por la insoslayable razón de que ha perdido la mayoría que tenía para hacerlo. A este respecto resulta completamente estéril la polémica en torno a si el Presidente del Gobierno toleró o promovió la corrupción en el PP, o la de si ésta afecta al partido como tal o solo a alguno de sus dirigentes. Lo único relevante es que, bien por asco, bien por oportunismo -me resisto a creer que Albert Rivera se enterara la semana pasada, gracias a los jueces de la Gürtel, de algo que no supiera en 2016, cuando ayudó a investir a Rajoy- Ciudadanos le ha retirado su apoyo parlamentario, con lo que más que gobernar el horizonte de Rajoy se reduce a arrastrarse hasta la orilla del final de la legislatura.

En cuanto a Rivera, mucho me temo que en tanto que las encuestas no se transformen en votos contantes y sonantes, con 32 escaños no puede aspirar sino a ser tan determinante para la caída de Rajoy como en su día lo fue para su apuntalamiento. Y por lo que respecta Iglesias... llámenme sectario si les parece, pero aunque el mismísimo Yahvé se nos apareciera para ungirlo como su elegido, seguiría pensando que elevarlo a la presidencia del Gobierno sería la peor decisión imaginable.

De modo que necesitamos un médico. O un catedrático. O un ingeniero de caminos, canales y puertos, me da igual. Un profesional de expediente brillante y trayectoria inmaculada; con experiencia en la administración pero sin pasado en la política; susceptible de generar simpatías en los principales partidos del país, pero sin hallarse sujeto a la disciplina de ninguno de ellos; identificado hasta la médula con los valores constitucionales, y comprometido hasta las últimas consecuencias con el mantenimiento del Estado de Derecho; y dispuesto a capitanear el ejecutivo durante lo que queda de legislatura -o tal vez solo hasta mayo del 2019-, y a retirarse del escenario en ese instante para devolverle la palabra a los españoles.

Ahí está el perfil y el programa, de manera que solo falta el nombre. Y los 176 diputados clarividentes necesarios para hacerlo posible, claro.