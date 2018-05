A todos, perdón

Alberto Muñagorri, compañero de clase, era uno más en tiempos en los que el destino había querido que con diez años nuestras vidas se vieran marcadas por el terrorismo. Por desgracia, la suya más. Casi a diario en Rentería se cruzaban y quemaban autobuses de línea o camiones que iban camino a la frontera con Francia. A menudo, cuando caía la noche, la localidad se convertía en zona de guerra con policías y manifestantes, pelotazos de goma, tirachinas con bolas de acero, cajeros quemados y la carretera general bloqueada en llamas. Lo extraordinariamente grave para cualquiera era cotidiano para nosotros que cada mañana buscábamos restos de pelotas de goma para jugar al frontón (las rojas llevaban una bola de acero en su interior a diferencia de las negras que botaban mejor). En junio de 1982 a Alberto le estalló un paquete bomba que ETA dejó en la sede de Iberduero, provocándole la pérdida de una pierna, un ojo y numerosos daños. Conservo el recuerdo de su vuelta tras el atentado, con las muletas y la cara desfigurada. A esa temprana edad y en estado de shock me quedó la espina de no saber plantearle con normalidad un simple «¿qué tal Muña?». Cuatro años más tarde, en 1986, cuando me dirigía a la parada del colegio por la calle Jesús Guridi, explotó una bomba lapa diez minutos después de pasar junto al coche en el que colocaron el explosivo y del que resultaron heridos el policía nacional Manuel Espinosa y su hija Noelia de nueve años. Una pequeña muestra de lo que ofreció ETA en su miserable existencia tan sobresalientemente plasmada por Fernando Aramburu en 'Patria'. Ayer ETA decidió disolver sus estructuras reconociendo el sufrimiento provocado por la «lucha», pero sin pedir perdón a todas sus víctimas. Que no nos cuentes milongas, que tantas heridas no se cierran a golpe de carta y tantos muertos merecen mucha más tinta.