¿Usted la ha escuchado?

Todos los inicios son complicados pero si desde que comenzaron las emisiones radiofónicas de À Punt no te llega de nadie un triste comentario es preocupante. Que hablen de tí es importante aunque sea mal, así que voy a poner mi granito de arena. Es fundamental escuchar unos minutos la emisión para poder opinar y como es muy probable que no lo haya hecho, no se preocupe que le ahorro el sufrimiento por el que ya pasé. La parrilla que configura la programación de À Punt radio está en las antípodas de ser un producto mínimamente atractivo. Como muestra, entre las 8 y las 10 de la mañana ofrecen una selección musical infantil, decisión de alguno de los directivos que ha creido que debe ser todo un planazo para llevar a los niños al cole. Si usted tiene hijos ¿escuchan música, a través de la radio y a esas horas? No es necesario un estudio de mercado para saber que los tiempos han cambiado para la mayoría, pero parece que no para esta gente. Ayer, Empar Marco, directora general de la CVMC, anunció el 25 de abril como fecha de inicio de la emisión en pruebas de la nueva televisión pública para que «los valencianos se reencuentren con la sintonía de su televisión». Mi previsión sobre las audiencias de la radio y la tele va en consonancia con las parrillas de programación, es decir que será un auténtico fiasco. ¿Y qué más da si finalmente tienen colocadas a cientos y cientos de nóminas que pagan las arcas del gobierno valenciano? Caramba, pero si estamos llorando todos los días al gobierno español para que regularice los presupuestos (España nos roba) porque no nos llega para lo básico ¿cómo es posible poner en marcha una empresa audiovisual que bajo el paraguas del servicio público lo que va a conseguir es perder millones de euros? Será casualidad que justo dentro de un año hay elecciones.