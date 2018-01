Vieja tele, vieja política

Los de mi generación y yo entramos por la puerta de la Facultad de Periodismo en el año 2007. En plena crisis de los medios y con un hedor a recesión, que, al parecer, todavía no podía apreciarse en aquella Moncloa habitada por un Zapatero (cuasi) terminal. Cinco años más tarde, huimos de aquel edificio, que olía a ruinas, para darnos de bruces con el tan ansiado futuro que, entonces, se tiñó de negro. Con un lisiado título bajo el brazo, idóneo, sólo, para ornamentar el hogar. Con la mayoría de empresas machacadas y destrozadas por esos ERE que hoy no cesan. Y, otras muchas, ya con el polvo petrificado en la persiana. Vislumbrábamos exhaustos como la tasa de paro arañaba el 26%. Meses más tarde, lamentablemente, diríamos adiós a nuestra televisión pública.

Desde aquel año, han desfilado de nuestras universidades seis generaciones de periodistas con un horizonte no más alentador que el nuestro, en lo que a la comunicación tradicional se refiere. Nuevas generaciones y profesionales con largas trayectorias en otros medios, discriminados por nuestros políticos (algunos de los cuales son docentes del oficio y presumen de una rectitud intachable) que hoy leen que un irrisorio 8% de las incorporaciones a la (no) nueva televisión es de no exempleados de la misma. Con cuatro universidades valencianas (tres de ellas públicas) formando en esta maravillosa profesión a miles de estudiantes, financiadas con nuestros impuestos y dotadas de tan costosas, como necesarias, becas. Con una nota de corte que supera los 8 puntos (sobre 10). Con cientos de graduados por año y una tasa de paro juvenil en nuestra región de nada menos que el 40%. Con un desempleo en el sector que afecta a más de treinta mil personas. Y mientras nuestros titulados deciden entre aferrarse a los trabajos no cualificados, o exiliarse para regalar nuestra inversión a otros países, ¿me podría explicar alguien de esta (no) nueva política qué diferencia hay con lo que tanto criticaban al Gobierno Central?