En España somos gente buena. Ya sé que no tenemos esa fama y que, con gran arrogancia, se nos acusa más allá de los Pirineos y del Atlántico, de ser brutos ignorantes que resolvemos nuestros asuntos a garrotazos. Hasta Goya lo vio así en uno de sus más famosos cuadros. Y es que somos tan buenos que nos lo creemos y lo aceptamos de manera acrítica, y hasta lo ponemos en los libros de texto sobre los que educamos a nuestros hijos. En verdad, somos tan buenos que nunca hicimos una revolución burguesa, ni le cortamos a la cabeza a ningún rey. En algún caso, lo echamos con unas elecciones municipales que ni siquiera habíamos ganado (Alfonso XIII) y, quizá arrepentidos, nos trajimos de vuelta a sus sucesores unos años más tarde. Y aquí los tenemos, reinando de nuevo.

Los que nos acusan de brutos, en cambio, sí cortaron cabezas de reyes, en Inglaterra y en Francia, y ejecutaron a dictadores. Pero, eso sí, antes los llevaron al poder a través de las urnas y los aclamaron como héroes liberadores, como en Francia (Napoleón I y Napoleón III), Alemania (Afolf Hitler), o Italia (Benito Mussolini). En España, sin embargo, somos tan brutos que nunca hemos votado a un dictador, los hemos combatido. Así, en los últimos doscientos años hemos tenido sólo dos dictaduras militares, la del General Primo de Rivera y la del General Franco. La primera, la del General Primo de Rivera, no debería contar a estos efectos, porque llegó a suscitar la colaboración de la UGT y -no sin fractura interna- la de un amplio sector de los socialistas, a los que la dictadura compensó con un puesto en el recién creado Consejo de Estado corporativo. El 'cirujano de hierro' no lo fue tanto y duró poco, pero sí es verdad también que tuvo una dura oposición en la CNT, la otra gran organización de la clase obrera española, que era claramente la mayoritaria entonces. Y la segunda dictadura, la del General Franco, que duró más, casi 40 años, y fue mucho más dura, sólo logró imponerse tras una cruenta guerra civil de tres años, con muchos miles de muertos, y la ayuda sustantiva de las potencias del Eje.

Somos, en realidad, tan buenos que, a diferencia de gran parte de los países civilizados de Europa, no incluimos en nuestro Código Penal la cadena perpetua, nuestras penas tienden a ser más bajas y, de acuerdo con nuestra Constitución, han de buscar la rehabilitación del delincuente. Y, desde luego, como ocurre en todos los países de la UE, repudiamos la pena de muerte. Eso lo dejamos para los americanos. Por eso, en su momento, incluimos en el Código Penal el delito de convocatoria ilegal de referéndum y, arrepentidos del inmenso error, lo borramos inmediatamente. Y nuestra legislación antiterrorista es más suave y no prevé las duras medidas preventivas de suspensión de derechos incluidas en la legislación francesa, británica, italiana, alemana, o norteamericana. Y, además, con la intención de ser más garantistas, ponemos la instrucción de las causas penales bajo la dirección de los jueces, y no de los fiscales, vaya a ser que los fiscales se vean condicionados en su actuación en defensa de la legalidad por las desviadas intenciones políticas del Gobierno.

Y claro, cuando incluimos en el Código penal el delito de rebelión, que, entre otras cosas, supone «derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución», o «impedir que se reúnan, deliberen o resuelvan [o] arrancarles alguna resolución» a las Cámaras legislativas de las Cortes, o a una Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma, o «sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno», o, en fin, «declarar la independencia de una parte del territorio nacional» -todo ello de manera contraria a la Constitución, claro-, inmediatamente viene un diputado bienintencionado y, para restringir aún más aplicación del precepto, exige que ello haya de hacerse «violenta y públicamente». ¿Es que cabe alguna otra forma de realizar estas conductas, si no es violentando la situación, sin «fuerza en las personas o en las cosas»?

Pero, claro, no podemos dejar de ser buenas personas, tolerantes, permisivas. Porque, como es bien sabido, es mejor dejar de aplicar la ley y que el delincuente actúe con plena libertad, que aplicarla en todo su rigor y que el delincuente se enfade, vaya a ser que nos haga aún mucho más daño. Así, cuando el 27 de septiembre de 2012, el Parlamento de Cataluña aprobaba su Resolución 742/IX, y proclamaba «el derecho imprescriptible e inalienable de Cataluña a la autodeterminación, como expresión democrática de su soberanía como nación» y decidía «iniciar una nueva etapa basada en el derecho a decidir», el Gobierno de España ni se inmutó y decidió ignorar la asonada. Si reaccionó el Gobierno, en cambio, cuando casi un año más tarde, el 23 de enero de 2013 el Parlament adoptaba la Resolución 5/X, por la que aprobaba la 'Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña'. El Gobierno recurrió esta declaración ante el Tribunal Constitucional, abriendo así una larga y tediosa lista de actuaciones de carácter jurisdiccional -recursos, autos y sentencias- que, para muchos, se trata de una indebida judicialización de la vida política. Y no les falta razón, el Gobierno no quiso utilizar entonces la vía que le permitía el artículo 155 de la Constitución, para obligar a una Comunidad Autónoma a cumplir con sus deberes legales y constitucionales, algo realmente duro y costoso, y prefirió utilizar la vía de los recursos judiciales. Somos gente buena ¡no se olvide! y no queremos exacerbar los problemas.

Pero, los problemas se exacerbaron y las actuaciones de los separatistas catalanes, lejos de atemperarse, interpretaron la actuación del Gobierno como una manifestación de debilidad del Estado y, así las cosas, se llegó al auténtico golpe contra el Estado democrático que supusieron, de forma consecutiva, la aprobación ilegal de las «leyes de desconexión», los días 6 y 7 de septiembre, la celebración fraudulenta del referéndum de autodeterminación del día uno de octubre -en aplicación de la ilegalmente aprobada y suspendida por el Tribunal Constitucional, Llei del referèndum d'autodeterminació-, y la declaración de independencia de Cataluña, en aplicación de la también ilegalmente aprobada y suspendida por el Tribunal Constitucional, Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República. Declaración de independencia no menos fraudulenta que fue también proclamada en dos momentos consecutivos, el 10 de octubre -con suspensión inmediata de la misma en el salón del pleno del Parlament, pero con declaración solemne y efectiva a las puertas del Parlament-, y el día 27 de octubre de 2017, al mismo tiempo que se votaba en el Senado la aprobación de las medidas de aplicación del artículo 155 de la Constitución por el Gobierno.

Todos estos hechos, y los actos de violencia que los acompañaron, son relatados con todo detalle y una minuciosidad que los hace difícilmente contestables en las querellas del Fiscal General del Estado, que tiene 118 páginas, en el caso de la querella contra el Govern, y 116 en el caso de la querella contra la Mesa del Parlament. Pero, tan buenos somos, que el propio Fiscal dice en su querella que esta sucesión de hechos delictivos se inició con la Resolución 1/XI del Parlament de Catalunya, sobre «l'inici del procés polític a Catalunya», de 9 de noviembre de 2015, y no con la Resolución 5/X, de enero de 2013, que mencionamos más arriba. No es un error del Fiscal, no, es que, en su bondad, decidió excluir del encausamiento los hechos ilícitos realizados en eso dos años anteriores. En todo caso, ya lo sabemos, el Fiscal es sólo una parte en el juicio penal y, al final, es el juez el que decide.

Los hechos son muy graves, susceptibles de pena de cadena perpetua en los sistemas democráticos que nos rodean o, incluso, de pena de muerte más allá del océano. Pero aquí somos buenos, muy buena gente, y por eso nos da mucha pena ver a todos esos políticos rebeldes entrar en prisión. Y eso porque -como sostienen algunos-, no sólo son gente decente, sino que no han cometido crimen alguno, sólo han expresado libremente sus ideas. Bueno, la verdad es que no las han expresado, es que las han impuesto y por la fuerza, y eso es delito -aunque tenga diferentes penas- aquí y más allá de los Pirineos y del Océano Atlántico. ¡Los jueces dirán!