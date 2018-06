OPINA DON CINCO JUSTO

Soy del plan antiguo sin remedio. O sea, cicatriz de vacuna en el brazo, trato de usted al maestro y prohibido comer en clase. Pertenezco al innumerable conjunto de niños del baby bum que estudiaron EGB y BUP, y que miraban por encima del hombro a los pelaos de la foto, orgullo de la familia, con bata mil rayas y bola del mundo en el pupitre, que venían del bachillerato franquista. Luego, la LOGSE y el aldeanismo de los ministrines regionales, pusieron miras cortas y actividades extraescolares donde siempre hubo plantillas de ríos de España, repaso para cateados y recreo de jugar.

Lo último, en esta vuelta a la caverna, es haber cambiado los exámenes de septiembre a julio y que muchos descansen también en agosto. ¡Y pensar que, en mi época, se dispuso una convocatoria extraordinaria en febrero con qué ocuparnos todo el curso y dejarnos sin ganas de revolución ni pista para el amor libre! Los chicos de hoy estudian más, pero obtienen menos a cambio. Mis hijos, sin ir más lejos, sacan notas increíbles. Siempre por encima del siete, lo que, para mí, distraído rey del cinco, era un territorio de leyenda. En un mundo hípercompetitivo, los muchachos, cada día, se esfuerzan más y las autoridades, cada vez, los estimulan menos.

El plan nuevo, en definitiva, consiste en reprivatizar la educación. Antes, el prestigio lo atesoraban las universidades públicas, en las privadas se soltaba la mosca por el título. Pero, eso cambia. Los mejores profesores, como los mejores médicos, siguen en la pública, sin embargo, en la privada se imparte educación bilingüe en inglés y prácticas en empresas multinacionales. El Erasmus, como los reyes magos, es los papás, los papás que se lo pueden permitir, claro. Y de los masters mejor no hablar, los que, de verdad, ofrecen salidas, valen casi como un pisito. La igualdad de oportunidades está más lejos que cuando yo estudiaba bajo la Transición, ahí lo dejo.

En Extremadura, 4.600 alumnos tendrán que repetir la selectividad porque se produjo un error en la custodia de la prueba. Los angelitos han protestado recogiendo firmas en change.org, ¡qué ternura!, en lugar de montar una huelga o romper escaparates, como habría ocurrido en los setenta. Eso sí, intervendrá la fiscalía, habrá chivo expiatorio, genial, la picadora pública de carne humana que no pare. Oye, ¿y un aprobado general, conservando las calificaciones obtenidas, como cuando se jubilaba un catedrático, y quien quiera que se presente a subir nota? Después de todo, si no es culpa de los chavales, ¿por qué lo pagan ellos? En este caso, lo que va de una solución a la medida de los estudiantes a una repetición implacable de examen es, justamente, lo que separa a mi vieja Universidad, entregada a enseñar, de esta otra justiciera, digo, contemporánea, dedicada a evaluar. Pero, no me hagan caso, yo soy míster cinco justo, ya saben.