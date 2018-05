OLVIDAR A ETA, RECORDAR A SUS VÍCTIMAS

Tuve un profesor en BUP que nos subía la nota si publicabas una carta al director en valenciano (no crean que los incentivos para fomentar la lengua los inventó Marzà). Recuerdo que escribí sobre ETA. 'Parola de sang' lo titulé, si no me falla la memoria. Entonces ETA estaba presente en nuestra vida, aunque apenas hubiera un puñado de canales de televisión, uno tuviera que buscar las últimas noticias en la radio o un escolar de provincias difícil roce tenía con la realidad vasca. Ahora ETA se disuelve y supone una alegría democrática y moral. También supone una responsabilidad cuando agradeces que aquella violencia y terror políticos no los vivirán tus hijos, pero al tiempo asumes que el olvido sería una injusticia para las víctimas.

Aclaro, ni fui víctima ni amenazado, no vaya a confundirse la intención de este artículo. Al menos, no tuve mayor riesgo que el de cualquier ciudadano al que la mala suerte le colocara inoportunamente, como pasó tantas veces, en el camino sangriento de la banda terrorista.

Sí que conocí, durante mis estudios, a víctimas y amenazados, y también a otros jóvenes que vivían en esos contextos opresivos, cerrados, de miradas furtivas y susurros de lumbre que eran algunas poblaciones vascas y que bien describe Fernando Aramburu en 'Patria'. Recuerdo a Javier, cuyo abuelo lo secuestró y asesinó ETA; a Aitor, un hijo con escolta y se me olvida el nombre, justo, de aquel chaval que ocultaba sus apellidos, por si acaso. Aquellos jóvenes sí vivieron condicionados por los terroristas, todos víctimas y amenazados durante la democracia. Es un deber, por tanto, recordar que ETA fue una banda terrorista, que asesinó a otros para imponerles sus ideas y que era la principal nota discordante -¡y de qué manera chirriaba!- en un país que construía una democracia. Fue la Constitución, todos nosotros, los que en democracia creamos la España de las autonomías, se reconocieron las nacionalidades y se recuperaron las instituciones históricas de los territorios. Eso desde la perspectiva, si se quiere, nacionalista. Pero también fue la democracia la que extendió el sistema educativo público, generalizó y amplió la enseñanza y, en fin, tantas y tantas cosas que se podrían enumerar. Mientras tanto, ETA mató. Esa fue su aportación.

Por eso me parece una bajeza las insinuaciones de que quienes fueron sus víctimas son los que obtuvieron beneficio de su existencia. Política de entrañas, que olvida, acaso por unos instantes, el salto ético que va del que no comparte tu opinión al que te asesina si discrepas de la suya.

No soy yo, claro, quien tiene que perdonar ni quien rechace la dignidad de la reinserción para cada uno de los terroristas ahora encarcelados y desde hace años vencidos. Ni quien mezcle ETA con ideas, corrientes y conflictos más actuales. Tampoco es el papel de la escuela, pero quizás si tiene el deber, y quizás también todos, de preservar la memoria y transferir los valores de paz y democracia a las generaciones que no han padecido esta violencia estéril.

En 2013, en Magisterio premiamos al Programa de Víctimas Educadoras que puso en marcha la socialista Isabel Celaá. Celaá fue la consejera de Educación vasca en aquella legislatura que apartó al PNV del Gobierno vasco tras los terremotos políticos de Ibarretxe. En 2010-11 el Gobierno de Patxi López aprobó el Plan de Convivencia Democrática y Deslegitimización de la Violencia que permitió la presencia física de víctimas de ETA en los centros educativos. «Era necesario, imprescindible, que la Educación para la Paz abordara el contacto de los alumnos con el sufrimiento real de las víctimas».

ETA se ha disuelto, puede parecer, cuando los terroristas han considerado oportuno, pero hace mucho que fueron orillados de la historia, y sus métodos de extorsión y violencia envejecen muy mal en la ética política. Por eso, no hay que dar por buena esa palabrería de sangre con la que en sus estertores pretende justificarse, encontrar utilidad a su pasado para almibarar su recuerdo en el futuro.

Hace escasos meses coincidí en un autobús con Gotzone Mora y, como a esos niños que les llevan a la puerta de Mestalla por un autógrafo, le asalté para presentarle a mi hijo. No quiero que olvide que el terrorismo no ha ganado, ha sido inútil y sus víctimas merecen que se reconozca su sufrimiento y dignidad. Que esta democracia -a la que cada día le sale un caradura o un metepatas- también ha tenido héroes a los que admirar.