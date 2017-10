Oltra rechaza su propia medicina

Hace muchísimos años, siendo adolescente, publiqué un artículo titulado 'Las gallinas ponedoras de Sigüenza'. Salió en la revista del colegio de los Hermanos Maristas, 'Brisas Levantinas'. Era el relato de un viaje escolar por casi media España. Intenté imitar el estilo -no me salió- de Julio Verne en su libro 'Un viaje por Inglaterra y Escocia'.

El recorrido, dividido en etapas, fue vasto y culturalmente enriquecedor. Constaté la variedad de los paisajes, costumbres y alimentación. Pero cualquier población pertenecía -y era- una región de España. Todo el mundo hablaba castellano o español, hasta en Baskonia, Cataluña o en el monasterio de Nuria, al que subimos en un tren cremallera.

Al respecto de este tren, sucedió una anécdota extraída del humor del absurdo. A mitad de la ascensión se le aflojó la cremallera -era de segunda mano- y en contra de su voluntad le afloraron sus partes pudendas. Menos mal que no venían chiquitas en la excursión de fin de curso. De ser así, el escándalo hubiera sido mayúsculo. El hermano Javier, encargado de la disciplina, gritó: «¡Que no mire nadie!, ¡que no mire nadie!». A partir de aquel incidente jamás monto en un tren cremallera, salvo si la locomotora es una mujer.

Le hice una entrevista en un bloc y con bolígrafo a una señora de Sigüenza (Guadalajara, Castilla la Nueva) que criaba gallinas ponedoras. Se llamaba Eusebia. Para obtenerles rentabilidad debía conseguir 150 ó 200 huevos por gallina. Todo lo que sé de huevos de gallina se lo debo a la 'tía Eusebia' (q.e.p.d.). Efectivamente. Las gallinas dejan de poner cuando arrecia el seco frío castellano. Se hielan los huevos antes de que las gallinas los traigan al mundo.

Sin embargo, las buenas gallinas deben poner aún entonces. «Y así -relataba la 'tía Eusebia'- este año (1958) quiero vigilar yo mismo el gallinero, para poner una señal a todas las gallinas de que tenga seguridad que han puesto. Si pone en el tres de noviembre, la marcaré con una cinta blanca; si en el mes de diciembre, con una cinta negra; si en el de enero, con una cinta roja. Y las que pongan los tres meses, tendrán las tres cintas. Sólo éstas debemos conservar. Las demás, al puchero o al mercado. ¡No merecen que les demos nuestra avena!», concluyó como Henry Ford II.

La 'tía Eusebia' fue una emprendedora mucho antes de que pusieran de moda los términos 'emprendedor', 'sostenible', 'solidario', 'ecologista' y con 'visibilidad'. Porque años antes, el Estado importaba del extranjero más de mil millones de huevos anuales, por un importe de cien millones de pesetas. Tomen nota los derrotistas 'progres' que le achacan a Mariano Rajoy todos los males del país. Los anti franquistas retroactivos son una plaga de ignorantes e indocumentados.

Cuando el autobús estaba a punto de dirigirse a Calatayud, la 'tía Eusebia' me entregó media hoja de un bloc donde escribía la lista de la compra y un detallado inventario de los huevos listos para comercializar. De su puño y letra había escrito: «Los árboles sigüenzinos nos aman, nos dan el estío, su fresca y grata sombra, sus frutas en sazón. No hay mejores árboles que los sigüenzinos». Me emocioné cuando los leí y el autobús contaminaba con su CO2 la prístina atmósfera de Castilla La Nueva. Deducirán, pues, que a la sazón ya había CO2. Pero no la digna profesión de ecologista.

¡Pobre Mónica Oltra Jarque! Otra anti franquista retroactiva. Nacida en Neuss (Alemania, 1969), ella y su familia no regresaron a España hasta 1984. El Caudillo ya era un fiambre desde 1975. ¿Anti franquista de oídas?

Padeció un 'escrache' el 19 de octubre de 2017. ¡Alto! Rechazo vehementemente los 'escraches' vengan de donde vengan. Pero no parece ella la más autorizada para condenar éste porque le afecta personalmente y no aquellos de 2012 y 2013 contra políticos del Partido Popular protagonizados por afines a Compromís y exculpados por escrito y en entrevistas por Oltra y el trepa Julián Álvaro.

Oltra ya no recuerda sus 'shows' de las camisetas en el Parlament: 'Wanted Francisco Camps, Only Alive' o 'Canal 9 manipula', como manipulará, a lo bruto, 'À Punt', 'la televisió de poble' que les urge inaugurar. He visto en Internet que ahora viste de Armani. Ha guardado en el armario su minifalda palmo y medio más arriba de la rodilla y sus botas de media caña.