ODIOSOS PLÁSTICOS

Las cunetas están llenas de botellas de plástico. Sin tapones, ojo, que los recogen para contribuir a engrosar acciones solidarias, pero dejan el resto. Veinte céntimos un kilo de tapones, que vienen a ser medio millar. Una persona no gasta tantas botellas en un año para recoger tantos tapones, por veinte céntimos. El resto se tira. Al contenedor amarillo quien lo tenga a mano. El resto... China ha dejado de comprar plásticos-basura del mundo desarrollado y ha acrecentado el problema. Qué hacemos con los plásticos. Se reciclan, dicen los puretas. Pero no es verdad, se recicla sólo una parte. Ni siquiera se puede reciclar indefinidamente. Los metales sí: se recogen, se separan, se funden y se vuelven a fabricar piezas con las mismas prestaciones que las originales, las que se hicieron con materia prima recién salida de la mina. Con los plásticos es diferente, su vida industrial-comercial es limitada. Cada vez que se recicla pierde condiciones y sirve para menos cosas. Por ejemplo, no conviene para tuberías de presión, si acaso para canalones de desagüe, garrafas industriales de un solo uso, juguetes baratos que durarán poco o cubos de agua que se romperán al poco tiempo y más si se quedan en la terraza y al sol. Las botellas de agua sin tapones de las cunetas no valen para nada, pero quedan en las cunetas y los descampados, y luego van a los barrancos cuando llueve, a los ríos, lagos y embalses, o se los lleva un vendaval, y al final acaban en el mar, que es el morir, junto a todas las bolsas de plástico del mundo, que son el odioso ejército endemoniado que nos acogota, porque las moléculas de polímeros se las comen los peces y luego llegan a nosotros, que no sabemos qué va a pasar. Pero a ver quién vende una botella de leche de cristal o una cuña de queso que no vaya envuelta en plástico. O lo que sea.