Odio irreductible

El triunfo de Ciudadanos en las elecciones catalanas puede resultar esperanzador pero el voto independentista se mantiene en porcentajes similares. Los que esperaban una debacle de los separatistas atendiendo a razones prácticas no reparaban en que la fe religiosa no desaparece de un plumazo y los fieles sitúan su credo por encima de cualquier lógica. Al parecer los independentistas catalanes quieren la salvación, no más dinero, y están dispuestos a inmolarse para conseguir el paraíso unilateral.

No es de extrañar que los secesionistas apenas sufran desgaste porque, en la posición de mártires, los fieles encuentran sustento a sus convicciones. Y si algo tienen los separatistas catalanes es todo un martirologio falseado que empieza en Rafael Casanova, sigue con Macià y Companys y termina con Junqueras y Puigdemont. Y una religión que tiene mártires tiende a expandirse.

El otro ingrediente que necesita una fe irracional para su propagación es un referente de odio, un ente real o inventado que canalice el fanatismo y se coloque en un plano superior a la razón. El odio a España es el sustento de los independentistas más que el amor a Cataluña, un odio patológico y tóxico que está por encima de la economía, la lógica y el propio daño que los separatistas se causan a ellos mismos y a la tierra que dicen defender. Detrás de la revolución de las sonrisas hay todo un credo contra el hereje que refuerza las posiciones propias e impide la reflexión y la crítica. La disidencia es imposible y el discrepante es un traidor que ha renegado de la fe común. Los independentistas no tienen razonamientos, poseen verdades que deben ser aceptadas por todos. Por eso el Estado o el Tribunal Constitucional no significan nada para ellos, porque la fe verdadera está por encima de la ley.