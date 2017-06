Odio al fútbol moderno

No sé qué día me dejó de gustar el fútbol. Supongo que primero me desapasionó. Después, me dejó de gustar si es que alguna vez me gustó. En realidad yo me desvivía por jugar al fútbol y por el triunfo de mi equipo. Patadas en el patio del colegio con un bocadillo de turrón de Jijona reciclado de los sobrantes navideños. Todavía no entiendo cómo no me ahogué en mis carreras buscando la portería contraria con semejante argamasa en la boca. En el chalé, mi padre me decía que me tirara a por los balones como si fueran «billetes de mil duros». El suelo de cemento del frontón no me frenó en mi afán de emular a Sempere. La portería tenía postes de tiza en la pared verde. Lo demás creo que siempre me dio igual. En la vida creo que hay muchas cosas que siempre me han dado igual. El sábado pasado aproveché el día para exprimir las horas. Es complicado que a los que nos pagan por hacer periodismo deportivo disfrutemos de un medio fin de semana. Al atardecer, mientras caminaba por la acera de una población medio desértica, unos chavales se asomaron al balcón de una casa para gritar gol. Sabía que era tarde de final de la Champions -de hecho el resopón en el chalé de Enrique se acortó por cuestiones futboleras- pero para ser sincero me importaba un bledo el partido. Después supe que aquellos zagales gritaban jubilosos por el gol de la Juventus. El fútbol moderno ha llevado a que este país se divida entre madridistas y antimadridistas. Todos son de un equipo y, como extra, su posicionamiento respecto al club del Bernabéu. A la segunda parte del partido le eché un par de miradas mientras asistía como testigo a la labor de hacer a la brasa carne de caza y un par de corvinas. La cocina me interesa tanto o menos que el Real Madrid. A mí del fútbol me apasionan los guantes de portero, el remiendo en la costura de aquel Tango España amarillo fluorescente que me trajo Papa Noel cuando en España no existía Papa Noel, la camiseta de portero Ressy verde de mangas negras, la imagen de Wernersson en Mestalla calentando de amarillo en pleno partido porque el Valencia no atacaba. Me gustan las Patrick Silver que nunca tuve, los números gigantes de la camiseta de Dinamarca en la Eurocopa de 1984, mi no asistencia al Baník Ostrava, el careto de Ivanov el del Betis y un par de ejemplares de Don Balón que acuné con mimo hasta que en alguna limpieza acabaron en el cubo de la basura por arte y magia de mi madre o mi abuela. La máxima rivalidad que conocí fue la de tercero a octavo de EGB entre el Parreta y el Puma, los dos equipos del 'C' que cada día se partía la cara en el recreo. Es el único fútbol que entiendo. Hoy todo se mueve bajo los parámetros de un fútbol moderno que detesto y aborrezco. Mis horas libres se merecen otro divertimento.