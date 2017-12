LA OCULTACIÓN

El Sr. Pere Fuset ha decidido mantener oculto el informe y la sanción de la Agencia Española de Protección de Datos como consecuencia de una encuesta pasada por el Ayuntamiento al mundo fallero. Alega que la cosa no está terminada y que no estaría bien darla a la luz cuando faltan alegaciones etc. Este asunto no es un juego, un algo festivo como podría derivarse de su condición de Concejal de Cultura festiva. Los miembros de la oposición están al loro y saben que desde el lunes entró, por Registro de Entrada, el informe sancionador.

Aquí la transparencia brilla por su opacidad y a lo mejor, pienso yo, este señor, sin saberlo, es un discípulo aventajado del General Franco, que según decían dejaba muchos documentos reposar en un cajón esperando que el tiempo borrase la memoria y la actualidad del asunto... y casi siempre tenía razón; entre otras cosas porque no había demasiada gente que le recordase el tema. Mandaba él y por tanto era un riesgo.

Aquí ese no es caso. Yo comprendo al Sr. Fuset pero el que yo lo comprenda no sirve de nada. El caso es que él, aprovechando su posición, se dijo, creo: voy a ver en que piensan estos falleros en materia de religión, política etc.

Eso no es un asunto festivo. Es la intimidad asaltada. Ha sido cogido con el carrito del helado y hasta el alcalde dixit que no se puede ver el expediente y eso que los opositores salen a reclamación por quincena, o casi. Uno de los argumentos es que se trata de una persecución política. Tiene gracia.

Ahora todo es persecución, presos políticos para sostener lo que podría denominarse el saltarse la norma o franquear la frontera de la ley. Me pregunto si no ocurre que el hacer esas encuestas, sin pedir permiso al encuestado, no es político a la vista del contenido de las encuestas o se trata de un trabajo tendente a la mejora de las fallas. Misterio.

Cuando nos dan con los mismos argumentos que otrora usaban los otros, no vale y solo son buenos cuando coinciden con los nuestros. Una democracia confusa. Sr. Pérez haga el favor de enseñar los papeles.