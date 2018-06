Qué se puede hacer durante ocho horas? Muchas cosas, sin duda. Los que solemos decir que nos falta tiempo para todo -y cuando lo tenemos se nos va entre los dedos sin darnos cuenta- agradeceríamos de vez en cuando tener la posibilidad de poder disfrutar de un rato largo, muy largo, sentados en un bar o en una cafetería con amigos, charlando de lo que fuera y tomando unas cañas. Ocho horas dan para pedir un primer plato, un segundo y un postre, además de café, copa y puro -si eres de los que te gusta fumártelo como Mariano Rajoy hasta hace poco-. No sólo eso. Con ocho horas tienes tiempo de pedirte unas copas, si te apetece, un segundo postre (si eres glotón) y si me apuran hasta pedir otro plato, quizá más ligero, y una botellita de vino o dos. Lo que difícilmente se puede es pasar ocho horas tomando unas copas si eres el presidente del Gobierno y el Congreso está debatiendo tu propia censura. Rectifico. Poder, se puede, pero únicamente en el caso de que estés de vuelta de todo y decidas pasarte por el arco del triunfo la Cámara que representa la soberanía nacional y tu propia responsabilidad como presidente del Gobierno. Rajoy lo hizo el jueves y puso un broche decepcionante a una gestión que ha terminado arrasada por la mancha de la corrupción. El PP se dirige, quizá, a un congreso extraordinario seguramente tras el verano, y a la búsqueda de un nuevo líder que previsiblemente pondrá proa contra Rivera y dejará que el Gobierno de Sánchez choque con las innumerables dificultades a las que va a tener que hacer frente. Suena Feijóo y habrá que ver las ganas que le ponen Cospedal o Sáenz de Santamaría. No creo que el PP valenciano eche demasiado de menos una etapa, la de estos últimos años de Rajoy, en la que se le ha ninguneado, se le ha marginado y se le ha invisibilizado, justo cuando más ayuda necesitaba. La sentencia de Gürtel que condena al PP prueba lo injusto del cordón sanitario que se le hizo al partido en la Comunitat. ¿Y Sánchez? ¿Y Ábalos? La resurrección del secretario general del PSOE y nuevo presidente del Gobierno está directamente relacionada con el papel del dirigente valenciano. El secretario de Organización socialista contribuyó de forma decisiva el último año a que Sánchez recuperara el liderazgo del partido -participando en la elaboración del relato que sirvió de base para su regreso, ayudando a la movilización de la organización y dando densidad política al discurso del líder-. Y ha sido clave los últimos ocho días para hilvanar los acuerdos parlamentarios necesarios para lograr los 180 síes a la moción de censura. Ábalos se convierte en el dirigente político valenciano con más influencia en Madrid. Quizá ha llegado el momento de que la dirección del PSPV lo reconozca y lo aproveche.