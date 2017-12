Obsesiones

Atraído por la novedad, acudí dispuesto a serpentear por la gran tienda de muebles nórdicos que luego montas diligente en tu casa. Horrorizado quedé cuando descubrí que debías avanzar incrustado en un pasillo pintado sobre el suelo bajo la férula de unas flechas indicando el recorrido. Me pareció un atropello contra la libertad individual. Asombrado permanecí al comprobar que el único indignado era yo. El personal lucía semblante risueño, pastueño. Entendí que, a una importante parte de la población, le encanta seguir las órdenes porque así no tiene que cavilar. Que decidan otros. Comprendí, por fin, el éxito de los repugnantes manuales de autoayuda. En Madrid, ahora, también obligan a caminar sobre unas congestionadas calles siguiendo una dirección. Esto supone fomentar un siniestro pensamiento único de los caminantes y otro atentado a ese pasear delicioso y absurdo que tanto nos gusta porque vas a tu puta bola sin que te corten el rollo. Avanzas, retrocedes, zigzagueas, en fin, de eso se trata. Lo curioso de esta izquierda tan proclive a la ingeniería social del sector chapucero es su obsesión con los vehículos y ya, incluso, con los peatones. Esconden un guardia urbano en sus entrañas. Coche, moto, bici, patín, monopatín... Necesitan regularlo todo, según su visión, claro, porque se conoce que disfrutan fomentando ese anhelo suyo hacia la uniformización total. En Valencia se han cargado el trenecito del cauce (no sabía que teníamos uno...) alegando motivos de feroz contaminación. Los explosivos pedos de diez vacas polucionan más y no por ello las sacrificamos antes de tiempo. Pero de nuevo la manía de estrangular cualquier propuesta que no responda a sus exclusivos criterios se manifiesta en todo su infame esplendor. Pretenden dirigir nuestros pasos y teledirigir nuestras mentes. Tremendo.