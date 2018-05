OBJETIVO: MÁS DEL 50%

Curiosamente, Esquerra Republicana se está comportando como un partido más posibilista que Junts per Catalunya -la candidatura organizada en torno al PDeCat (exCiU) y en la que se integraron independientes afines-, que ha acabado por convertirse en una secta de fieles fanáticos que adoran al mesías Puigdemont, el líder que tiene que conducirles a la tierra prometida aunque para ello hagan falta cuarenta años de travesía por el desierto. Cuidado, no hay que confundirse con ERC, que por otra parte tampoco pretende engañar a nadie. La formación que lidera Junqueras es independentista, lo ha sido siempre, aunque en algunas épocas haya primado la moderación mientras que en otras se ha apostado claramente por la radicalidad. Ahora, cuando admiten que con el 50% de apoyos (más o menos) el independentismo no puede salir adelante y no está en disposición de lograr su objetivo, no hacen otra más que una lectura realista de la situación, un análisis carente de la épica melodramática y novelesca con la que el exalcalde de Girona trata de aderezar todo el 'procés' para hacer ver que los catalanes que quieren una república independiente son unos valerosos guerreros que sin armas y contra toda esperanza luchan contra el malvado dragón, que no es otro que el Estado español.

La clara percepción por parte de ERC de lo que ocurre les conduce, como es obvio, a una hoja de ruta que busca desesperadamente que el actual 50% de base electoral del independentismo se incremente hasta un 60% o, aún mejor, que alcance los dos tercios, el 66%, porcentaje con el que una repetición del intento de declarar el Estado catalán de forma unilateral ya no tendría -en su imaginario- marcha atrás, ya no habría Gobierno, ni Tribunal Constitucional, ni Tribunal Supremo, ni Unión Europea que lo parara. El tiempo corre a su favor. La labor de adoctrinamiento en las aulas que tan eficazmente llevan a cabo los maestros -el colectivo profesional más implicado en la causa- hace que constantemente se incorporen nuevos creyentes a la religión soberanista. Necesitan, por tanto, mantener el control de la Administración autonómica para seguir manejando no sólo la educación sino todo el aparato burocrático, el empleo público, las contratas y subvenciones, la concesión de permisos, la adjudicación de obras. Y es fundamental, por supuesto, la agitación propagandística que tan machaconamente ejecuta la TV3 y el resto de medios públicos y privados generosamente financiados con dinero procedente de los impuestos de los ciudadanos. El plan de ERC, en definitiva, es seguir «construyendo país», lo que empezó a hacer Pujol en los ochenta, para a la vuelta de... ¿cuatro o cinco años como mucho? volver a intentarlo y esta vez no fracasar.