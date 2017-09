Aquí nunca pasa nada

Escucho con interés la reflexión de algún ex alto cargo del PSPV respecto a las inexplicables dificultades que se encuentra el Consell de Puig y Oltra (él me excluye a esta última) para sacar adelante cualquier gestión administrativa. Un cuerpo de funcionarios que sólo en la administración general puede estar sobre los 15.000 empleados, y resulta que tramitar la licitación de 'loquesea' se convierte en un infierno. El presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, alertó en una entrevista con este diario -al parecer, muy comentada en su partido- de las carencias del aparato administrativo autonómico. Es posible. Cabría preguntarse, no obstante, si es la burocracia de la Generalitat la que plantea problemas, o es la falta de liderazgo de muchos de los consellers y altos cargos, la que impide contar con criterios claros y solventes para tomar decisiones. El mismo exdirigente que se muestra crítico con la gestión administrativa autonómica me reconoce que si por él fuera, fulminaría a todo el Consell con la única excepción de un par de casos. Hasta el pasado verano, en concreto el congreso que los socialistas celebraron en Elche, la hoja de ruta incluía dos relevos en el Consell, uno por bando: Carmen Montón dejaría Sanidad y esa absurda persecución del modelo Alzira, y Rafael Climent pondría fin a una etapa en Economía que no pasará a la historia. Pero no. Quién más y quién menos asume ya que el Palau de la Generalitat quiere poner en valor que Puig y Oltra (omitan a la segunda si les interesa) pasarán a la historia como responsables de encabezar el Consell más longevo de la historia. Entiéndase el concepto como la expresión de que el gabinete actual se mantiene sin cambio alguno desde que empezó su mandato en el verano de 2015. Poner en valor esta circunstancia, la continuidad de un mismo equipo, tiene cierto reconocimiento político. Pero no resulta determinante. Evitar los cambios si la gestión marcha viento en popa y si el discurso político va más allá de la machacona reclamación de la reforma de la financiación autonómica resulta justificado. Pero si las arcas autonómicas no permiten mucho más que subsistir, los principales anuncios de gestión son la repetición de promesas incumplidas, algunos usan twitter como si fueran hooligans con demasiado tiempo libre y el cortocircuito más simple deriva en el cierre tres semanas de toda una Ciudad de la Justicia, resulta insostenible. Entiendo a ese alto cargo que en privado reconoce que, entre pifias, patinazos y contradicciones que no tienen consecuencia alguna -para no socavar la longevidad del Consell- se acaba extendiendo la sensación de que da lo mismo que la gestión sea excelente, regular o un dislate. O que un alto cargo trabaje 16 horas o solo cubra el expediente. Aquí nunca pasa nada.