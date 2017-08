AQUÍ NUNCA HELABA ANTES

Caso A: El señor Y pretende plantar o injertar un campo con una variedad de naranja o mandarina que se recolecta más tarde, quizá más allá de febrero o marzo, por lo que un vecino o amigo le advierte del riesgo de sufrir con cierta frecuencia daños por heladas. La intención del señor X es, naturalmente, optar a mejores precios para su cosecha, por eso quiere separarse del grueso de la campaña, y ve con incomodidad lo que le señalan; está decidido a dar ese cambio, no acepta que pueda sufrir las pérdidas que le indican por la meteorología adversa, y, para demostrar que tiene razón, afirma: «Aquí no hiela la naranja, nunca vi daños por el frío». ¿Seguro?

Caso B: La señora X acude a su campo de naranjas, alarmada por la mala noticia que le ha dado un familiar, y comprueba, desalentada, que tiene gran parte de la cosecha en el suelo. ¿Qué ha pasado? Hace pocos días sopló con mucha fuerza el viento, ¿pero es suficiente para explicar el desastre? ¿Acaso no haría efecto el tratamiento para fortalecer los pedúnculos? Es lo más inmediato: pensar en culpar al pulverizador; probablemente haría mal la aplicación; se equivocaría en la mezcla, la dosis...

Un sobrino le explica a la señora X que se olvida de una cosa que está pasando desapercibida. El viento no hizo más que completar un escenario adverso que comenzó una semana antes con dos días de heladas. Las temperaturas por debajo de cero anularon el efecto de aquel tratamiento, si no es que resultó aún contraproducente, los pedúnculos se aflojaron con el frío y el vendaval remató la faena.

La tía ve al sobrino como un agorero inoportuno y le suelta: «¿Qué dices?, aquí no hiela, nunca heló antes la naranja; tu abuelo, ya decía que este terreno es muy bueno y tiene mejor 'cielo'.»

En ambos casos tienen y no tienen razón. Allí hiela, evidentemente, aunque sólo sea un par de días al año y nunca se hayan enterado, porque las naranjas que aún tiene el señor Y, y las que tenía antes la señora X, son de variedades que se recolectan en noviembre o hasta mitad de diciembre, antes del periodo de mayor frecuencia de heladas (final de año, enero y primeros de febrero). Es decir, que cuando sobreviene ese frío intenso que puede estropear la fruta, si ya no está en el árbol no puede verse perjudicada. Incluso les vienen bien a los naranjos las temperaturas bajas para afianzar la parada invernal y después brotar y florecer con mayor fuerza en primavera.

La señora X tiene ahora una variedad que se recolecta tarde, cruza el periodo de riesgo y sufre lo que antes quedaba al margen porque ya se había recolectado. Para más inri, los patrones tolerantes a la tristeza, suelen ser más sensibles al frío que el amargo de antes. Pero quizá ponerse a valorar todo esto sea complicado. Mejor insistir en que aquí no hiela nunca. A ver si cuela.